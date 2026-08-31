Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди

·42·Дунё
Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди

Нижний Новгородлик 19 ёшли талаба Анна Горшкова май ойида Таиландга борганидан кейин яқинлари билан алоқани узган. Оиласи қиз одам савдоси ёки мажбуран ушлаб туриш қурбони бўлган бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Россия оммавий ахборот воситалари хабар бермоқда.

Анна Нижний Новгородда университетнинг иккинчи босқичида геодезия йўналишида таҳсил олган. Яқинларининг айтишича, у пулга эҳтиёткор муносабатда бўлган, ота-онаси берган маблағларни жамғариб борган. Қиз ҳатто акасига 350 минг рубль қарз берган.

Май ойининг ўрталаридан Анна акасига қарзини қайтаришини сўраган. Шундан сўнг у жамғарган маблағларини олиб, йўлга чиққан. 19 май куни Россиядан Хитойга учган, 21 май куни эса Хитойдан Таиландга йўл олгани аниқланган.

Орадан бир неча кун ўтиб, Аннанинг онасига қизидан хабар келган. Унда Анна ўзини яхши ҳис қилаётганини, ҳеч ким уни ўғирламаганини ва ўз орзуси сари кетаётганини ёзган. Шунингдек, яқинларидан уни қидирмасликни сўраган. Шундан кейин у бошқа алоқага чиқмаган.

Ота-онаси қизининг илтимосига қарамай, уни қидириш бўйича ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилган. Кейинчалик оила Аннанинг Хитой орқали Таиландга борганини аниқлаган. Айрим хабарларда полиция жиноят иши қўзғатишни рад этгани айтилган.

Яқинлари Анна ўз хоҳиши билан бундай сафарга чиқиб кетганига шубҳа қилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, қиз яхши ўқиган, жиддий низолари бўлмаган ва оила аъзолари билан яқин муносабатда бўлган. Шу сабабли улар унинг ўғирланган ёки мажбуран ушлаб турилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бироқ ҳозирча бу версияни тасдиқловчи расмий маълумот йўқ.

Аввалроқ Таиланд ва Мьянма чегараси яқинида калтакланганлик излари бўлган, ҳолсизланган 19 ёшли россиялик қиз топилгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди. Бироқ Аннанинг акаси унга юборилган суратни кўриб, топилган қиз унинг синглиси эмаслигини тасдиқлаган.

Айни пайтда Аннанинг оиласи уни қидиришда давом этмоқда. 23 август куни қизининг отаси Таиландда полицияга мурожаат қилган. Оилага Анна 15 июнь куни Чонбури вилоятининг На Жомтьен ҳудудидаги меҳмонхонада кўрилган бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумот келиб тушган. Полициядан ҳудуддаги видеокузатув камералари ёзувларини текшириш сўралган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Бугун, 13:04БАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБугун, 12:28Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганҒарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганБугун, 12:18АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)Бугун, 10:45«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланадиБугун, 10:18Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Бугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар