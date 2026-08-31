Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди
Нижний Новгородлик 19 ёшли талаба Анна Горшкова май ойида Таиландга борганидан кейин яқинлари билан алоқани узган. Оиласи қиз одам савдоси ёки мажбуран ушлаб туриш қурбони бўлган бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Россия оммавий ахборот воситалари хабар бермоқда.
Анна Нижний Новгородда университетнинг иккинчи босқичида геодезия йўналишида таҳсил олган. Яқинларининг айтишича, у пулга эҳтиёткор муносабатда бўлган, ота-онаси берган маблағларни жамғариб борган. Қиз ҳатто акасига 350 минг рубль қарз берган.
Май ойининг ўрталаридан Анна акасига қарзини қайтаришини сўраган. Шундан сўнг у жамғарган маблағларини олиб, йўлга чиққан. 19 май куни Россиядан Хитойга учган, 21 май куни эса Хитойдан Таиландга йўл олгани аниқланган.
Орадан бир неча кун ўтиб, Аннанинг онасига қизидан хабар келган. Унда Анна ўзини яхши ҳис қилаётганини, ҳеч ким уни ўғирламаганини ва ўз орзуси сари кетаётганини ёзган. Шунингдек, яқинларидан уни қидирмасликни сўраган. Шундан кейин у бошқа алоқага чиқмаган.
Ота-онаси қизининг илтимосига қарамай, уни қидириш бўйича ҳуқуқ-тартибот органларига мурожаат қилган. Кейинчалик оила Аннанинг Хитой орқали Таиландга борганини аниқлаган. Айрим хабарларда полиция жиноят иши қўзғатишни рад этгани айтилган.
Яқинлари Анна ўз хоҳиши билан бундай сафарга чиқиб кетганига шубҳа қилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, қиз яхши ўқиган, жиддий низолари бўлмаган ва оила аъзолари билан яқин муносабатда бўлган. Шу сабабли улар унинг ўғирланган ёки мажбуран ушлаб турилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бироқ ҳозирча бу версияни тасдиқловчи расмий маълумот йўқ.
Аввалроқ Таиланд ва Мьянма чегараси яқинида калтакланганлик излари бўлган, ҳолсизланган 19 ёшли россиялик қиз топилгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди. Бироқ Аннанинг акаси унга юборилган суратни кўриб, топилган қиз унинг синглиси эмаслигини тасдиқлаган.
Айни пайтда Аннанинг оиласи уни қидиришда давом этмоқда. 23 август куни қизининг отаси Таиландда полицияга мурожаат қилган. Оилага Анна 15 июнь куни Чонбури вилоятининг На Жомтьен ҳудудидаги меҳмонхонада кўрилган бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумот келиб тушган. Полициядан ҳудуддаги видеокузатув камералари ёзувларини текшириш сўралган.
…