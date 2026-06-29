Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқланди

·0·Дунё
Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқланди

Жануби-Шарқий Осиёдаги яширин киберфирибгарлик марказларида минглаб аёллар ўз хоҳишига қарши ушлаб турилгани ва жиноий ишларга жалб қилингани аниқланди. Камбоджа, Мьянма ҳамда Лаосда ўтказилган амалиётлар вақтида бир қанча жабрланувчилар озод этилган.

Аёллар бу жойларга асосан ишга жойлаштириш ҳақидаги сохта эълонлар орқали жалб қилинган. Уларга яхши маош, қулай шароит ва расмий иш ваъда қилинган, аммо кейинчалик интернетда одамларни алдаш ва пулларини ўзлаштиришга мажбурланган.

Топшириқни бажаришдан бош тортганлар калтакланган, қийноққа солинган ёки таҳдид қилинган. Айрим ҳолатларда аёлларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ва улар бошқа гуруҳларга сотилгани ҳақида ҳам маълумотлар бор.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ушбу тармоқларни бошқарган шахсларни аниқлаш ва жабрланувчиларни ўз мамлакатларига қайтариш бўйича иш олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаБугун, 22:13Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиНеймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиБугун, 22:04Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиБугун, 20:03Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКаримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиБугун, 19:42Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиГерманиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 19:22Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди