Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқланди
Жануби-Шарқий Осиёдаги яширин киберфирибгарлик марказларида минглаб аёллар ўз хоҳишига қарши ушлаб турилгани ва жиноий ишларга жалб қилингани аниқланди. Камбоджа, Мьянма ҳамда Лаосда ўтказилган амалиётлар вақтида бир қанча жабрланувчилар озод этилган.
Аёллар бу жойларга асосан ишга жойлаштириш ҳақидаги сохта эълонлар орқали жалб қилинган. Уларга яхши маош, қулай шароит ва расмий иш ваъда қилинган, аммо кейинчалик интернетда одамларни алдаш ва пулларини ўзлаштиришга мажбурланган.
Топшириқни бажаришдан бош тортганлар калтакланган, қийноққа солинган ёки таҳдид қилинган. Айрим ҳолатларда аёлларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ва улар бошқа гуруҳларга сотилгани ҳақида ҳам маълумотлар бор.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ушбу тармоқларни бошқарган шахсларни аниқлаш ва жабрланувчиларни ўз мамлакатларига қайтариш бўйича иш олиб бормоқда.
…