12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди
Бразилияда 12 ёшли қиз ўз оиласидан пул ундириш мақсадида ўғирлаб кетилгани ҳақида ёлғон хабар тарқатди. Қизининг бедарак йўқолганидан қаттиқ хавотирга тушган ота-она полицияга мурожаат қилган. Бироқ тергов давомида воқеа бутунлай бошқача тус олди: қиз ўғирланиш ҳақидаги ҳикояни ўзи ўйлаб топгани маълум бўлди.
Ҳодиса Бразилиянинг Санта-Катарина штати шимолида жойлашган Итайополис шаҳрида содир бўлган. Тунги соат тахминан 01:00 да уйидан ғойиб бўлган 12 ёшли қиз ота-онасига хабарлар юбора бошлаган. У ўзини номаълум шахслар ўғирлаб кетганини, ҳаётига таҳдид қилишганини ва ўғирловчилар томонидан зўравонликка учраганини даъво қилган.
Қизининг ҳаёти хавф остида қолганидан қўрққан ота-она дарҳол ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар берган. Шундан сўнг қўшни Мафра шаҳридаги Жиноий тергов бўлими (DIC) воқеа юзасидан суриштирув бошлаб, йўқолган болани топиш ва эҳтимолий жиноятчиларни аниқлашга киришган.
Қиз ота-онасидан товон пули талаб қилди
Тахминан соат 11:00 да қиз ота-онасига яна хабар юборган. Бу сафар у ўзини озод қилиш учун пул беришларини талаб қилган. Унинг ёзишича, агар сўралган маблағ тўланмаса, ўғирловчилар унинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин эди.
Қизининг тақдири учун қаттиқ қайғураётган ота-она талаб қилинган пул масаласини ҳал қилишга улгурмасидан, полиция уни топишга муваффақ бўлди. Бир неча соат ўтиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари Итайополиснинг қишлоқ ҳудудидаги уйлардан бирида қизни аниқлашди.
Энг ҳайратланарлиси, қизни қутқариш ва эҳтимолий ўғирловчиларга қарши ҳаракат қилишга тайёрланган махсус кучлар ҳеч қандай жиноятчига дуч келмаган. Чунки 12 ёшли қиз аслида ҳеч ким томонидан ўғирланмаган ва унинг ҳаётига бевосита хавф таҳдид солмаётган эди.
Сўроқ жараёнида қиз бутун воқеани ўзи тўқиб чиқарганини тан олган. Унинг мақсади ота-онасидан пул ундириш бўлгани маълум бўлди.
Қизга нисбатан қандай чора кўрилиши ҳозирча номаълум
Ҳодисадан сўнг қиз ушлаб олинган ва унга товламачилик жиноятига ўхшаш қилмиш содир этганлик бўйича айблов қўйилгани хабар қилинди. Бироқ унинг ёши кичиклигини ҳисобга олганда, ушбу иш бўйича қандай ҳуқуқий оқибатлар юзага келиши ҳозирча аниқ эмас.
Аввал ҳам турли сабабларга кўра сохта ўғирланиш ҳолатлари кузатилган. Бироқ бу воқеанинг бошқалардан фарқли жиҳати — уни уюштирган шахснинг атиги 12 ёшда эканидир.
Қиз ўзини ўғирланган қилиб кўрсатиб, ота-онасини пул беришга мажбурлашга уринган. Бу ҳолат эса оила аъзоларини жиддий хавотирга солиш билан бирга, полициянинг ҳам вақт ва ресурсларини сарфлашга сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…