12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди

·0·Дунё
12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди

Бразилияда 12 ёшли қиз ўз оиласидан пул ундириш мақсадида ўғирлаб кетилгани ҳақида ёлғон хабар тарқатди. Қизининг бедарак йўқолганидан қаттиқ хавотирга тушган ота-она полицияга мурожаат қилган. Бироқ тергов давомида воқеа бутунлай бошқача тус олди: қиз ўғирланиш ҳақидаги ҳикояни ўзи ўйлаб топгани маълум бўлди.

Ҳодиса Бразилиянинг Санта-Катарина штати шимолида жойлашган Итайополис шаҳрида содир бўлган. Тунги соат тахминан 01:00 да уйидан ғойиб бўлган 12 ёшли қиз ота-онасига хабарлар юбора бошлаган. У ўзини номаълум шахслар ўғирлаб кетганини, ҳаётига таҳдид қилишганини ва ўғирловчилар томонидан зўравонликка учраганини даъво қилган.

Қизининг ҳаёти хавф остида қолганидан қўрққан ота-она дарҳол ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар берган. Шундан сўнг қўшни Мафра шаҳридаги Жиноий тергов бўлими (DIC) воқеа юзасидан суриштирув бошлаб, йўқолган болани топиш ва эҳтимолий жиноятчиларни аниқлашга киришган.

Қиз ота-онасидан товон пули талаб қилди

Тахминан соат 11:00 да қиз ота-онасига яна хабар юборган. Бу сафар у ўзини озод қилиш учун пул беришларини талаб қилган. Унинг ёзишича, агар сўралган маблағ тўланмаса, ўғирловчилар унинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин эди.

Қизининг тақдири учун қаттиқ қайғураётган ота-она талаб қилинган пул масаласини ҳал қилишга улгурмасидан, полиция уни топишга муваффақ бўлди. Бир неча соат ўтиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари Итайополиснинг қишлоқ ҳудудидаги уйлардан бирида қизни аниқлашди.

Энг ҳайратланарлиси, қизни қутқариш ва эҳтимолий ўғирловчиларга қарши ҳаракат қилишга тайёрланган махсус кучлар ҳеч қандай жиноятчига дуч келмаган. Чунки 12 ёшли қиз аслида ҳеч ким томонидан ўғирланмаган ва унинг ҳаётига бевосита хавф таҳдид солмаётган эди.

Сўроқ жараёнида қиз бутун воқеани ўзи тўқиб чиқарганини тан олган. Унинг мақсади ота-онасидан пул ундириш бўлгани маълум бўлди.

Қизга нисбатан қандай чора кўрилиши ҳозирча номаълум

Ҳодисадан сўнг қиз ушлаб олинган ва унга товламачилик жиноятига ўхшаш қилмиш содир этганлик бўйича айблов қўйилгани хабар қилинди. Бироқ унинг ёши кичиклигини ҳисобга олганда, ушбу иш бўйича қандай ҳуқуқий оқибатлар юзага келиши ҳозирча аниқ эмас.

Аввал ҳам турли сабабларга кўра сохта ўғирланиш ҳолатлари кузатилган. Бироқ бу воқеанинг бошқалардан фарқли жиҳати — уни уюштирган шахснинг атиги 12 ёшда эканидир.

Қиз ўзини ўғирланган қилиб кўрсатиб, ота-онасини пул беришга мажбурлашга уринган. Бу ҳолат эса оила аъзоларини жиддий хавотирга солиш билан бирга, полициянинг ҳам вақт ва ресурсларини сарфлашга сабаб бўлган.

БразилияИтайополистовламачиликсохта ўғирланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда 5 миллион евролик 30 минг шиша вино ўғирландиИталияда 5 миллион евролик 30 минг шиша вино ўғирландиКеча 12:36Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказдиНовосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди30 сентябр 11:0022 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади10 сентябр 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди