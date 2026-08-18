Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?

·0·Дунё
Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?

Гўзаллик тушунчаси барча давр ва жамиятларда бир хил бўлмаган. Турли халқлар ташқи қиёфа, кийим-кечак, тақинчоқ ва тана безагига ўз маданий қарашлари, урф-одатлари ҳамда ижтимоий қадриятлари асосида маъно юклаган. Айрим жамиятларда оддий тақинчоқ ҳисобланган буюм бошқа бир халқ учун аёллик, мавқе ёки миллий ўзликнинг муҳим белгиси бўлиши мумкин.

Бунинг энг кўп тилга олинадиган мисолларидан бири — Мянманинг Каяҳ штатида яшовчи Каян халқининг айрим аёллари орасидаги бўйин ҳалқаларини тақиш анъанаси. Каянлар Карен халқлари таркибидаги этник гуруҳлардан бири бўлиб, уларнинг Лаҳви гуруҳи аёллари жездан тайёрланган спирал ҳалқаларни бўйинларига тақиб юриши билан машҳур. Бу одат айниқса Демосо ҳудудида қайд этилган.

Қизлар болаликдан бошлаб ҳалқа таққан

Манбаларда Каян қизлари бўйин ҳалқаларини болалик давридан тақа бошлагани қайд этилади. Айрим кузатувларда бу жараён тахминан 5 ёш атрофида бошланиши, кейинчалик қиз улғайгани сари спиралнинг узунлиги ва ўрамлари кўпайтириб борилиши айтилади.

Boʻynida uzun halqalari bor ayol yosh qizning sochlarini taramoqda.

Бу одатни фақат ташқи кўриниш билан изоҳлаш тўғри бўлмайди. 2017 йилда Атсуко Шимода ва Сеижи Оҳсава томонидан эълон қилинган тадқиқотда бўйин ҳалқалари Каян аёлларининг ўзини намоён этиши ва гўзаллик ҳақидаги тасаввурлари билан боғлиқ экани ўрганилган. Шу билан бирга, аёлларнинг ўзлари ҳалқаларнинг оғир ва ноқулай эканини ҳам тан олган.

Тадқиқотда яна бир қизиқарли рақам келтирилади. 2014 йилдаги кузатувлар ҳамда Шимоданинг 2015 йилги маълумотларига кўра, Каяҳ штатининг Демосо ҳудудидаги тўртта қишлоқда жами аёл аҳолининг 10,6 фоизи бўйин ҳалқаси таққан. Тадқиқот материалларида бу 85 нафар аёлга тенг экани кўрсатилган.

Bo‘ynida an’anaviy mis halqalari bo‘lgan Padaung qabilasining yosh qizi.

Бўйин аслида узаймайди

Каян аёллари ҳақидаги энг машҳур тасаввурлардан бири — ҳалқалар бўйинни чўзади деган қараш. Илмий кузатувлар эса вазият бироз бошқача эканини кўрсатади.

Жез спиралнинг оғирлиги йиллар давомида елка ва кўкрак қафасининг юқори қисмига босим беради. Натижада ўмров суяги пастга силжийди ва кўкрак қафасининг юқори қисми шакли ўзгаради. Шу сабабли бўйин анча узун кўринади. Яъни бўйин умуртқалари оддий маънода чўзилиб кетмайди — узун бўйин тасаввури асосан тана тузилишидаги ўзгаришлар ҳисобига пайдо бўлади.

2015 йилда эълон қилинган антропометрик тадқиқотда ҳам бўйин ҳалқасини болаликдан тақишнинг тана пропорцияларига таъсири ўрганилган. Тадқиқотчилар таъсир айниқса ўсмирлик давридан бошлаб сезила бошлашини қайд этган.

Шу билан бирга, бу анъананинг келиб чиқиши ҳақида ягона, илмий жиҳатдан қатъий қабул қилинган изоҳ мавжуд эмас. Турли даврларда ҳимояланиш, қабила ўзлигини сақлаш, ижтимоий мавқе ва гўзаллик ҳақидаги қарашлар билан боғлиқ турли тахминлар илгари сурилган. Тадқиқотчилар эса анъананинг аниқ келиб чиқиши ҳали ҳам баҳсли эканини таъкидлайди.

Bo'yinlarida an'anaviy guruch halqalari bo'lgan uch nafar Padaung ayoli.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Бугун, 16:00Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиБугун, 14:22Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди