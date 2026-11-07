Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)
Польшанинг тарихий ва сайёҳлик маркази ҳисобланган Краков шаҳрида мисли кўрилмаган қуролли ҳужум содир бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар сони 5 кишига етган, яна 10 дан ортиқ одам турли даражада тан жароҳати олган.
Польша Бош вазири Дональд Туск юз берган қонли воқеани тўғридан-тўғри «террорчилик ҳужуми» деб баҳолаб, ҳуқуқ-тартибот органларига ҳодисанинг асл сабабларини синчиклаб текшириш бўйича топшириқ берди.
Тарихий майдондаги қонли оқшом: Ҳужум қандай содир бўлди?
Маҳаллий полиция ва маъмурият тақдим этган маълумотларга кўра, фожиа 7 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 15:00 атрофида шаҳарнинг энг гавжум нуқтаси — Бош бозор майдонида (Rynek Główny) бошланган:
Майдонга бостириб кириш: Ҳарбий камуфляж кийган ва юзини ниқоб билан тўсган қуролланган шахс енгил автомобилда майдон ичига ёриб кирган;
Тартибсиз ўқ ёғдириш: У узоқ стволли жанговар автоматик қурол билан атрофдаги бегуноҳ сайёҳлар ва маҳаллий аҳолига қарата пала-партиш ўқ уза бошлаган;
Трамвайга ҳужум: Шунингдек, отишма пайтида майдон яқинида ҳаракатланиб кетаётган жамоат трамвайи ҳам тўғридан-тўғри ўққа тутилган ва йўловчилар орасида ваҳима кузатилган.
Полиция билан тўқнашув ва 25 ёшли ҳужумчининг қўлга олиниши
Жиноятчи вазиятдан фойдаланиб воқеа жойидан қочишга уринган, бироқ узоққа кета олмаган:
Чорраҳадаги отишма: Қочиш давомида Диетла ва Страдомска кўчалари кесишмасида у полиция кучлари томонидан қуршаб олинган ва улар ўртасида тўғридан-тўғри отишма юз берган;
Гумонланувчининг шахси: Полиция ходимлари ҳужумчини отиб яралаган ва қўлга олиб, шифохонага етказган. У 25 ёшли Польша фуқароси бўлиб чиқди;
Қуроллар омбори: Унинг автоулови кўздан кечирилганда бир нечта ўқотар қуроллар ва кўплаб ўқ-дорилар захираси топилган.
Қурбонлар, ярадорлар ва шаҳардаги фавқулодда ҳолат
Ҳодиса ортидан шаҳарда хавфсизлик чоралари кескин кучайтирилди:
Жароҳатланганлар аҳволи: 10 дан ортиқ жабрланганлар орасида жиноятчини зарарсизлантириш пайтида қаттиқ жароҳат олган икки нафар полициячи ҳам бор. Шифокорлар улардан бирининг аҳволини ўта оғир деб баҳоламоқда;
Инқироз штаби ва қуршов: Ҳозирда Краков шаҳрининг марказий қисми полиция ва махсус хизматлар томонидан тўлиқ қуршаб олинган, шаҳар мерияси қошида тезкор инқирозли вазиятлар штаби фаолият юритмоқда.
Изоҳлар 0
…