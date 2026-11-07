Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)

·10·Дунё
Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)

Польшанинг тарихий ва сайёҳлик маркази ҳисобланган Краков шаҳрида мисли кўрилмаган қуролли ҳужум содир бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар сони 5 кишига етган, яна 10 дан ортиқ одам турли даражада тан жароҳати олган.

Польша Бош вазири Дональд Туск юз берган қонли воқеани тўғридан-тўғри «террорчилик ҳужуми» деб баҳолаб, ҳуқуқ-тартибот органларига ҳодисанинг асл сабабларини синчиклаб текшириш бўйича топшириқ берди.

Тарихий майдондаги қонли оқшом: Ҳужум қандай содир бўлди?

Маҳаллий полиция ва маъмурият тақдим этган маълумотларга кўра, фожиа 7 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 15:00 атрофида шаҳарнинг энг гавжум нуқтаси — Бош бозор майдонида (Rynek Główny) бошланган:

  • Майдонга бостириб кириш: Ҳарбий камуфляж кийган ва юзини ниқоб билан тўсган қуролланган шахс енгил автомобилда майдон ичига ёриб кирган;

  • Тартибсиз ўқ ёғдириш: У узоқ стволли жанговар автоматик қурол билан атрофдаги бегуноҳ сайёҳлар ва маҳаллий аҳолига қарата пала-партиш ўқ уза бошлаган;

  • Трамвайга ҳужум: Шунингдек, отишма пайтида майдон яқинида ҳаракатланиб кетаётган жамоат трамвайи ҳам тўғридан-тўғри ўққа тутилган ва йўловчилар орасида ваҳима кузатилган.

Полиция билан тўқнашув ва 25 ёшли ҳужумчининг қўлга олиниши

Жиноятчи вазиятдан фойдаланиб воқеа жойидан қочишга уринган, бироқ узоққа кета олмаган:

  • Чорраҳадаги отишма: Қочиш давомида Диетла ва Страдомска кўчалари кесишмасида у полиция кучлари томонидан қуршаб олинган ва улар ўртасида тўғридан-тўғри отишма юз берган;

  • Гумонланувчининг шахси: Полиция ходимлари ҳужумчини отиб яралаган ва қўлга олиб, шифохонага етказган. У 25 ёшли Польша фуқароси бўлиб чиқди;

  • Қуроллар омбори: Унинг автоулови кўздан кечирилганда бир нечта ўқотар қуроллар ва кўплаб ўқ-дорилар захираси топилган.

Қурбонлар, ярадорлар ва шаҳардаги фавқулодда ҳолат

Ҳодиса ортидан шаҳарда хавфсизлик чоралари кескин кучайтирилди:

  • Жароҳатланганлар аҳволи: 10 дан ортиқ жабрланганлар орасида жиноятчини зарарсизлантириш пайтида қаттиқ жароҳат олган икки нафар полициячи ҳам бор. Шифокорлар улардан бирининг аҳволини ўта оғир деб баҳоламоқда;

  • Инқироз штаби ва қуршов: Ҳозирда Краков шаҳрининг марказий қисми полиция ва махсус хизматлар томонидан тўлиқ қуршаб олинган, шаҳар мерияси қошида тезкор инқирозли вазиятлар штаби фаолият юритмоқда.

КраковДональд ТускПольшатеррорчилик ҳужуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди19 сентябр 08:27150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари24 октябр 17:17СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши3 сентябр 17:51АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотлар16 октябр 17:03FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор2 август 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди