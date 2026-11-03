Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олди

·55·Дунё
Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси Атирау шаҳрида конституциявий тузумни зўравонлик йўли билан ўзгартиришга уринган 10 нафар шахсни қўлга олди.
  • Махсус операция давомида гумондорларнинг яшаш жойларидан ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик моддалари ҳамда экстремистик адабиётлар топилиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
  • Ҳозирда мазкур гуруҳнинг фаолияти юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси (МХҚ) мамлакат ғарбида ҳокимиятни зўравонлик йўли билан эгаллаб олишга қаратилган жиддий режанинг олдини олди. Бу ҳақда Tengrinews нашри қўмитанинг расмий баёнотига таяниб хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, Атирау шаҳрида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида Қозоғистоннинг амалдаги конституциявий тузумини зўравонлик йўли билан ўзгартиришга ҳамда ҳокимиятни ағдаришга тайёргарлик кўришда гумонланган 10 нафар шахс қўлга олинган.

Махсус операция тафсилотлари ва топилган ашёвий далиллар

Миллий хавфсизлик хизмати ва махсус бўлинма ходимлари гумондорларнинг яшаш жойларида кенг қамровли тинтув ишларини амалга оширди:

  • Тезкор қўлга олишлар: Махсус операция давомида гуруҳ аъзоларининг барчаси тўсатдан ўтказилган рейдлар чоғида зарарсизлантирилиб, қўлга олинди;

  • Ўқотар қуроллар ва наркотиклар: Тинтув жараёнида ушланган шахсларнинг ёнидан ва яширин жойларидан турли турдаги ўқотар қуроллар ҳамда гиёҳвандлик моддалари топилиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди;

  • Экстремистик адабиётлар: Бундан ташқари, гумондорлардан тарғибот мақсадида фойдаланилган диний адабиётлар ва материаллар олинди.

Ҳокимиятни зўравонлик билан ўзгартириш режаси

Маълумотларга кўра, гуруҳ мамлакатда ички беқарорлик келтириб чиқариш ва ҳукумат органларини эгаллашга қаратилган аниқ ҳаракатлар режасини тузган:

  • Конституциявий тузумга таҳдид: Тергов органлари қўлга олинганларнинг жамиятда низо келтириб чиқариш ва зўравонлик усуллари орқали сиёсий тартибни бузиш бўйича режаларини тўлиқ текширмоқда;

  • Жиноят иши қўзғатилди: Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши очилиб, гуруҳнинг бошқа эҳтимолий алоқалари ва молиялаштириш манбаларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

МХҚнинг ўз вақтида кўрган кескин чоралари натижасида минтақада жиддий хавфсизлик таҳдидининг олди олинди ва вазият тўлиқ ҳуқуқ-тартибот идоралари назоратига олинди.

Қозоғистон МХҚАтирауКонституциявий тузумЭкстремизм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади13 август 17:51Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиОддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқланди5 сентябр 06:30Қозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилганҚозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилган30 сентябр 23:18Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралди25 июн 23:0711 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилдиБугун 10:24Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)Қозоғистонда иккинчи Амур йўлбарси ёввойи табиатга қўйиб юборилди (видео)Бугун 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда