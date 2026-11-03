Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси Атирау шаҳрида конституциявий тузумни зўравонлик йўли билан ўзгартиришга уринган 10 нафар шахсни қўлга олди.
- Махсус операция давомида гумондорларнинг яшаш жойларидан ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик моддалари ҳамда экстремистик адабиётлар топилиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
- Ҳозирда мазкур гуруҳнинг фаолияти юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси (МХҚ) мамлакат ғарбида ҳокимиятни зўравонлик йўли билан эгаллаб олишга қаратилган жиддий режанинг олдини олди. Бу ҳақда Tengrinews нашри қўмитанинг расмий баёнотига таяниб хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, Атирау шаҳрида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида Қозоғистоннинг амалдаги конституциявий тузумини зўравонлик йўли билан ўзгартиришга ҳамда ҳокимиятни ағдаришга тайёргарлик кўришда гумонланган 10 нафар шахс қўлга олинган.
Махсус операция тафсилотлари ва топилган ашёвий далиллар
Миллий хавфсизлик хизмати ва махсус бўлинма ходимлари гумондорларнинг яшаш жойларида кенг қамровли тинтув ишларини амалга оширди:
Тезкор қўлга олишлар: Махсус операция давомида гуруҳ аъзоларининг барчаси тўсатдан ўтказилган рейдлар чоғида зарарсизлантирилиб, қўлга олинди;
Ўқотар қуроллар ва наркотиклар: Тинтув жараёнида ушланган шахсларнинг ёнидан ва яширин жойларидан турли турдаги ўқотар қуроллар ҳамда гиёҳвандлик моддалари топилиб, ашёвий далил сифатида мусодара қилинди;
Экстремистик адабиётлар: Бундан ташқари, гумондорлардан тарғибот мақсадида фойдаланилган диний адабиётлар ва материаллар олинди.
Ҳокимиятни зўравонлик билан ўзгартириш режаси
Маълумотларга кўра, гуруҳ мамлакатда ички беқарорлик келтириб чиқариш ва ҳукумат органларини эгаллашга қаратилган аниқ ҳаракатлар режасини тузган:
Конституциявий тузумга таҳдид: Тергов органлари қўлга олинганларнинг жамиятда низо келтириб чиқариш ва зўравонлик усуллари орқали сиёсий тартибни бузиш бўйича режаларини тўлиқ текширмоқда;
Жиноят иши қўзғатилди: Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши очилиб, гуруҳнинг бошқа эҳтимолий алоқалари ва молиялаштириш манбаларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
МХҚнинг ўз вақтида кўрган кескин чоралари натижасида минтақада жиддий хавфсизлик таҳдидининг олди олинди ва вазият тўлиқ ҳуқуқ-тартибот идоралари назоратига олинди.
Изоҳлар 0
…