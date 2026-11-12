Жанжал ортидан жиддий сўроқ: UFC юлдузлари иштирокидаги воқеа қандай тугайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби шаҳрида UFC чемпиони Мераб Двалишвили ва Усмон Нурмагомедов жамоалари ўртасида юз берган жанжал сабабли барча иштирокчилар полиция бўлимига олиб кетилди.
- Спорт журналисти Ариел Ҳелванининг маълум қилишича, воқеа жамоат жойида содир бўлгани ва видеокамераларга муҳрлангани учун ҳуқуқ-тартибот органлари тергов жараёнини бошлаган.
БААнинг Абу-Даби шаҳрида аралаш жанг санъатлари (ММА) юлдузлари иштирокида кутилмаган ва кескин можаро юз берди. Таниқли спорт журналисти Ариэл Ҳелванининг хабар беришича, UFC чемпиони Мераб Двалишвили ва машҳур жангчи Усмон Нурмагомедов жамоалари ўртасида келиб чиққан жанжалнинг барча иштирокчилари ҳозирда полиция бўлимига олиб кетилган.
Полиция бўлимидаги сўроқ ва Ҳелванининг баёнотлари
Воқеа жомоат жойида содир бўлгани ва барча тафсилотлар видеокамераларга муҳрлангани сабабли ҳуқуқ-тартибот органлари аралашишга мажбур бўлган. Ариэл Ҳелванининг сўзларига кўра, воқеа иштирокчиларидан кўрсатмалар олинмоқда.
«Менга етиб келган сўнгги маълумотларга кўра, жанжалнинг барча иштирокчилари, жумладан, Мераб ва унинг дўсти ҳам кўрсатма бериш учун полиция бўлимида. Тушунишимча, Мераб жиноий иш қўзғатишни сўраб ариза бермоқчи эмас. Бироқ воқеа жамоат жойида содир бўлган ва камерага тушиб қолган. Шу сабабли ҳамма полицияга олиб кетилган», — дея қайд этди журналист.
Можаро ва тергов жараёни параметрлари
Асосий тафсилотлар ва маълумотлар
Ҳодиса содир бўлган манзил
Абу-Даби шаҳри (БАА)
Иштирокчи томонлар
Мераб Двалишвили ва Усмон Нурмагомедовнинг жамоалари
Ҳуқуқ-тартибот чораси
Барча иштирокчилар полиция бўлимига олиб кетилиб, кўрсатма олинмоқда
Жабрланувчининг позицияси
Мераб Двалишвили жиноий иш қўзғатиш бўйича ариза бермоқчи эмас
Ахборот манбаси
Таниқли спорт журналисти Ариэл Ҳелвани
UFC билан келажакдаги шартномалар хавф остидами?
Мазкур инцидент фақатгина ҳуқуқий томонлама эмас, балки спорт оламида ҳам катта резонанс келтириб чиқарди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай тартибсизликлар жангчиларнинг нуфузи ва промоушен билан муносабатларига соя солиши мумкин.
«Мени қизиқтираётган асосий савол — UFC ушбу воқеадан кейин Усмон билан шартнома имзолайдими? Бу вазият қандай ҳал қилинишини кузатиш қизиқ», — дея қўшимча қилди Ҳелвани.
Ҳозирча расмий полиция идоралари томонидан якуний қарор ёки қўшимча баёнот берилгани йўқ. Вазиятнинг ривожланиши мухлислар ва спорт экспертларининг кескин эътиборида қолмоқда.
Сизнингча, спорт ареналаридан ташқарида содир бўлаётган бундай можаролар ва жамоалар ўртасидаги тўқнашувлар жангчиларнинг обрўси ҳамда лигадаги келажагига қанчалик жиддий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…