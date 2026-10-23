БМТ сайёрамиз кутилаётган глобал ҳалокат ёқасида эканидан огоҳлантирди

·5·Дунё
БМТ сайёрамиз кутилаётган глобал ҳалокат ёқасида эканидан огоҳлантирди

Ер юзи глобал исишнинг энг хавфли сценарийси сари ҳаракатланмоқда. БМТнинг Атроф-муҳит бўйича дастури (ЮНЕП) томонидан эълон қилинган янги ҳисоботга кўра, аср охирига бориб сайёрамиздаги ўртача ҳарорат саноатгача бўлган даврга нисбатан 2,8 даража Цельсийга кўтарилиши мумкин.

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, бу кўрсаткич ўтган йилги 2,5 даражали тахминдан ҳам ёмонлашган бўлиб, инсониятни кучли табиий офатлар қаршисида қолдирмоқда.

«Ҳар бир даража улуши — янги қурбонлар дегани»

ЮНЕП раҳбари Ингер Андерсен 2015 йилги Париж келишувида белгиланган асосий меъёр — ҳарорат ўсишини 1,5 даража чегарасида ушлаб қолиш мақсади жиддий хавф остида эканини таъкидлади:

  • Офатлар кўлами ортиши: 1,5 даражадан юқори ҳар бир кичик ўзгариш ўлимга олиб келувчи тошқинлар, жазирама тўлқинлари ва ўрмон ёнғинлари хавфини бир неча баробар кучайтиради;

  • Амалий вазият: Европанинг «Коперник» иқлим мониторинги хизмати маълумотларига кўра, 2023–2025 йиллар оралиғидаги уч йиллик даврда сайёрадаги ўртача ҳароратнинг кўтарилиши аллақачон 1,5 даража чегарасидан ошиб улгурган.

Нега башоратлар кескин ёмонлашди? АҚШ омили

БМТ таҳлилчилари иқлим бўйича умидларнинг сўнишини асосий иссиқхона газларини чиқарувчи давлатлар сиёсатига боғламоқда:

  • Вашингтоннинг позицияси: Прогнозларнинг ёмонлашувига Дональд Трамп маъмурияти даврида АҚШнинг аввалги иқлим режалари ва мажбуриятларидан воз кечиши асосий сабаблардан бири сифатида кўрсатилмоқда;

  • Глобал ҳисса: Хитойдан кейин дунёда атмосферага энг кўп иссиқхона газларини чиқарувчи бўлган Американинг бу қадами умумий жараёнга салбий таъсир кўрсатган.

Аср охири сценарийлари: Ҳатто энг яхши ҳолатда ҳам 2,1 даража

Ҳисоботда 2100 йилгача бўлган келажак бўйича қуйидаги уч асосий сценарий тақдим этилган:

  • Жорий йўналиш: Ҳозирги ҳолат сақланиб қолса — аср охиригача ҳарорат 2,8 даражага кўтарилади;

  • Мажбуриятлар бажарилса: Агар дунёнинг барча давлатлари ўзлари эълон қилган амалдаги иқлим режаларини тўлиқ бажарса — исиш 2,6 даражани ташкил этади;

  • Энг оптимистик сценарий: Барча давлатлар белгиланган «иқлим нейтраллиги» мақсадларига тўлиқ ва ўз вақтида эришган тақдирда ҳам ҳарорат 2,1 даражага кўтарилиши муқаррар бўлиб қолмоқда.

Шу сабабли халқаро экспертлар эндиликда асосий эътиборни 1,5 даражалик чегарадан ошиб кетиш вақтини имкон қадар қисқартириш ва табиатни муҳофаза қилиш чораларини фавқулодда кучайтиришга қаратиш лозимлигини билдирмоқда.

Глобал исишЮНЕППариж келишувиКоперник иқлим хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон метеорологлари: 2027 йил тарихдаги энг иссиқ йил бўлиши мумкинЖаҳон метеорологлари: 2027 йил тарихдаги энг иссиқ йил бўлиши мумкин29 май 10:12«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Эрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирдиЭрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирди23 сентябр 11:00Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портлади11 август 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди