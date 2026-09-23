БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда

·3·Дунё
БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ню-Ёркда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасидаги юқори даражадаги ҳафта бошланди, унда қарийб 130 давлат раҳбари иштирок этиши кутилмоқда.
  • Ўзбекистон делегацияси Президент Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигида ушбу халқаро мулоқот майдонида қатнашмоқда.

Нью-Йоркда дунёнинг энг муҳим сиёсий ва дипломатик тадбирларидан бири — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасидаги юқори даражадаги ҳафта бошланди. Унда қарийб 130 давлат раҳбари шахсан иштирок этиши кутилмоқда. Ўзбекистон ҳам мазкур халқаро мулоқот майдонида Президент Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигида ўз делегацияси билан қатнашмоқда.

Ўзбекистон делегацияси Бош Ассамблеянинг умумий мунозаралари жараёнида қатор давлат раҳбарлари ва юқори мартабали вакилларнинг нутқларини тинглади.

Бу йилги сессия «Ишончни тиклаш, ўзгаришларни бошқариш: барча учун натижа берадиган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти» мавзуси остида ўтказилмоқда.

Нью-Йоркда дунё раҳбарлари бир майдонга тўпланди

БМТ Бош Ассамблеясининг ҳар йилги юқори даражадаги ҳафталиги давлат раҳбарлари ва ҳукуматлар учун халқаро кун тартибидаги энг долзарб масалаларни муҳокама қилиш имконини беради.

81-сессиянинг умумий мунозаралари 22 сентябрдан 26 сентябргача, кейин эса 28 сентябрь куни давом этади. Бу жараёнда давлат раҳбарлари ва юқори даражали вакиллар Бош Ассамблея минбарида ўз мамлакатларининг позицияси ва халқаро масалаларга ёндашувларини баён қилади.

БМТ маълумотларига кўра, юқори даражадаги ҳафтада қарийб 130 давлат раҳбари ва ҳукумат раҳбари шахсан иштирок этиши режалаштирилган.

Шу жиҳатдан, Нью-Йоркдаги БМТ қароргоҳи бир неча кун давомида халқаро дипломатиянинг асосий марказларидан бирига айланади.

БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда

Ўзбекистон делегацияси ҳам муҳим муҳокамаларда иштирок этмоқда

Умумий мунозаралар давомида Ўзбекистон делегацияси турли давлат раҳбарларининг нутқларини тингламоқда.

Бундай мулоқотлар мамлакатларнинг халқаро ва минтақавий масалалар бўйича қарашларини очиқ баён қилиш, ўзаро фикр алмашиш ва ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилиш учун муҳим майдон ҳисобланади.

Бош Ассамблеянинг ўзи БМТнинг асосий сиёсат ишлаб чиқувчи органи бўлиб, унда ташкилотнинг барча 193 аъзо давлати тенг овоз ҳуқуқига эга.

81-сессия кун тартибида нималар бор?

Жорий сессия фақат давлат раҳбарларининг нутқлари билан чекланмайди.

БМТнинг расмий дастурига кўра, юқори даражадаги ҳафта доирасида қатор махсус учрашув ва тадбирлар ҳам ўтказилади.

Жумладан:

  • тараққиёт ҳуқуқининг 40 йиллигига бағишланган юқори даражали учрашув;

  • иқлим ҳаракати ва адолатли ўтиш масалалари;

  • денгиз сатҳининг кўтарилиши билан боғлиқ хавфлар;

  • пандемияларнинг олдини олиш ва уларга тайёргарлик;

  • Дурбан декларацияси ва Ҳаракат дастурининг 25 йиллиги;

  • ядровий қуролларни бутунлай йўқ қилиш масалалари муҳокама қилинади.

Бундан ташқари, сунъий интеллектни бошқариш, тинчлик ва хавфсизлик, барқарор ривожланиш ҳам халқаро кун тартибидаги муҳим мавзулар қаторида турибди.

БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда

Бош Ассамблея минбаридаги нутқлар нега муҳим?

БМТ Бош Ассамблеясининг умумий мунозаралари давлатлар ўз қарашларини халқаро ҳамжамият олдида баён қиладиган асосий дипломатик майдонлардан бири ҳисобланади.

Давлат раҳбарлари ва юқори мартабали вакиллар глобал муаммолар, тинчлик ва хавфсизлик, иқтисодий ривожланиш, иқлим ўзгариши, технологиялар ҳамда халқаро ҳамкорликка оид масалалар юзасидан ўз позицияларини билдириш имконига эга.

Жорий сессияда бу мулоқотлар «ишончни тиклаш» ва ўзгаришларни бошқариш мавзуси атрофида бирлаштирилган.

Ўзбекистон учун БМТ майдонининг аҳамияти

Ўзбекистон БМТ билан кўплаб йўналишларда ҳамкорлик қилиб келади. Бош Ассамблея сессиялари эса мамлакатнинг халқаро ҳамкорлик бўйича ёндашувларини тақдим этиш ва бошқа давлатлар вакиллари билан мулоқот олиб бориш имконини беради.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йилда Бош Ассамблеянинг 80-сессиясида сўзлаган нутқида халқаро институтларнинг ролини кучайтириш, тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш ҳамда барқарор ривожланиш масалаларига тўхталган эди.

Жорий 81-сессияда эса БМТга аъзо давлатлар яна бир бор глобал ва минтақавий муаммолар бўйича фикр алмашмоқда.

БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда

Умумий мунозаралар ҳали давом этади

БМТнинг 81-сессияси доирасидаги умумий мунозаралар 28 сентябргача давом этади. Шу давр мобайнида яна кўплаб давлат раҳбарлари ва юқори даражали вакиллар Бош Ассамблея минбарида нутқ сўзлайди.

Шунингдек, сессия доирасида иқлим, соғлиқни сақлаш, сунъий интеллект, тинчлик ва хавфсизлик, денгиз сатҳининг кўтарилиши каби глобал масалалар бўйича юқори даражадаги учрашувлар ўтказилади.

Шундай қилиб, Нью-Йоркда бошланган 81-сессия нафақат давлат раҳбарларининг анъанавий нутқлари, балки дунёдаги долзарб муаммолар бўйича кўп томонлама мулоқотлар давом этадиган халқаро майдон бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон делегациясининг мазкур жараёндаги иштироки ҳам мамлакатнинг БМТ доирасидаги кўп томонлама дипломатик фаолиятининг бир қисми ҳисобланади.

БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда
БМТ Бош Ассамблея 81-сессиясиСаида МирзиёеваЎзбекистон делегациясиИқлим ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Бугун 12:48Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиБугун 13:05Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Кеча 09:25«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашдиБугун 08:36«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар бердиБугун 06:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота