БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ню-Ёркда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасидаги юқори даражадаги ҳафта бошланди, унда қарийб 130 давлат раҳбари иштирок этиши кутилмоқда.
- Ўзбекистон делегацияси Президент Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигида ушбу халқаро мулоқот майдонида қатнашмоқда.
Нью-Йоркда дунёнинг энг муҳим сиёсий ва дипломатик тадбирларидан бири — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасидаги юқори даражадаги ҳафта бошланди. Унда қарийб 130 давлат раҳбари шахсан иштирок этиши кутилмоқда. Ўзбекистон ҳам мазкур халқаро мулоқот майдонида Президент Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигида ўз делегацияси билан қатнашмоқда.
Ўзбекистон делегацияси Бош Ассамблеянинг умумий мунозаралари жараёнида қатор давлат раҳбарлари ва юқори мартабали вакилларнинг нутқларини тинглади.
Бу йилги сессия «Ишончни тиклаш, ўзгаришларни бошқариш: барча учун натижа берадиган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти» мавзуси остида ўтказилмоқда.
Нью-Йоркда дунё раҳбарлари бир майдонга тўпланди
БМТ Бош Ассамблеясининг ҳар йилги юқори даражадаги ҳафталиги давлат раҳбарлари ва ҳукуматлар учун халқаро кун тартибидаги энг долзарб масалаларни муҳокама қилиш имконини беради.
81-сессиянинг умумий мунозаралари 22 сентябрдан 26 сентябргача, кейин эса 28 сентябрь куни давом этади. Бу жараёнда давлат раҳбарлари ва юқори даражали вакиллар Бош Ассамблея минбарида ўз мамлакатларининг позицияси ва халқаро масалаларга ёндашувларини баён қилади.
БМТ маълумотларига кўра, юқори даражадаги ҳафтада қарийб 130 давлат раҳбари ва ҳукумат раҳбари шахсан иштирок этиши режалаштирилган.
Шу жиҳатдан, Нью-Йоркдаги БМТ қароргоҳи бир неча кун давомида халқаро дипломатиянинг асосий марказларидан бирига айланади.
Ўзбекистон делегацияси ҳам муҳим муҳокамаларда иштирок этмоқда
Умумий мунозаралар давомида Ўзбекистон делегацияси турли давлат раҳбарларининг нутқларини тингламоқда.
Бундай мулоқотлар мамлакатларнинг халқаро ва минтақавий масалалар бўйича қарашларини очиқ баён қилиш, ўзаро фикр алмашиш ва ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилиш учун муҳим майдон ҳисобланади.
Бош Ассамблеянинг ўзи БМТнинг асосий сиёсат ишлаб чиқувчи органи бўлиб, унда ташкилотнинг барча 193 аъзо давлати тенг овоз ҳуқуқига эга.
81-сессия кун тартибида нималар бор?
Жорий сессия фақат давлат раҳбарларининг нутқлари билан чекланмайди.
БМТнинг расмий дастурига кўра, юқори даражадаги ҳафта доирасида қатор махсус учрашув ва тадбирлар ҳам ўтказилади.
Жумладан:
тараққиёт ҳуқуқининг 40 йиллигига бағишланган юқори даражали учрашув;
иқлим ҳаракати ва адолатли ўтиш масалалари;
денгиз сатҳининг кўтарилиши билан боғлиқ хавфлар;
пандемияларнинг олдини олиш ва уларга тайёргарлик;
Дурбан декларацияси ва Ҳаракат дастурининг 25 йиллиги;
ядровий қуролларни бутунлай йўқ қилиш масалалари муҳокама қилинади.
Бундан ташқари, сунъий интеллектни бошқариш, тинчлик ва хавфсизлик, барқарор ривожланиш ҳам халқаро кун тартибидаги муҳим мавзулар қаторида турибди.
Бош Ассамблея минбаридаги нутқлар нега муҳим?
БМТ Бош Ассамблеясининг умумий мунозаралари давлатлар ўз қарашларини халқаро ҳамжамият олдида баён қиладиган асосий дипломатик майдонлардан бири ҳисобланади.
Давлат раҳбарлари ва юқори мартабали вакиллар глобал муаммолар, тинчлик ва хавфсизлик, иқтисодий ривожланиш, иқлим ўзгариши, технологиялар ҳамда халқаро ҳамкорликка оид масалалар юзасидан ўз позицияларини билдириш имконига эга.
Жорий сессияда бу мулоқотлар «ишончни тиклаш» ва ўзгаришларни бошқариш мавзуси атрофида бирлаштирилган.
Ўзбекистон учун БМТ майдонининг аҳамияти
Ўзбекистон БМТ билан кўплаб йўналишларда ҳамкорлик қилиб келади. Бош Ассамблея сессиялари эса мамлакатнинг халқаро ҳамкорлик бўйича ёндашувларини тақдим этиш ва бошқа давлатлар вакиллари билан мулоқот олиб бориш имконини беради.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йилда Бош Ассамблеянинг 80-сессиясида сўзлаган нутқида халқаро институтларнинг ролини кучайтириш, тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш ҳамда барқарор ривожланиш масалаларига тўхталган эди.
Жорий 81-сессияда эса БМТга аъзо давлатлар яна бир бор глобал ва минтақавий муаммолар бўйича фикр алмашмоқда.
Умумий мунозаралар ҳали давом этади
БМТнинг 81-сессияси доирасидаги умумий мунозаралар 28 сентябргача давом этади. Шу давр мобайнида яна кўплаб давлат раҳбарлари ва юқори даражали вакиллар Бош Ассамблея минбарида нутқ сўзлайди.
Шунингдек, сессия доирасида иқлим, соғлиқни сақлаш, сунъий интеллект, тинчлик ва хавфсизлик, денгиз сатҳининг кўтарилиши каби глобал масалалар бўйича юқори даражадаги учрашувлар ўтказилади.
Шундай қилиб, Нью-Йоркда бошланган 81-сессия нафақат давлат раҳбарларининг анъанавий нутқлари, балки дунёдаги долзарб муаммолар бўйича кўп томонлама мулоқотлар давом этадиган халқаро майдон бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон делегациясининг мазкур жараёндаги иштироки ҳам мамлакатнинг БМТ доирасидаги кўп томонлама дипломатик фаолиятининг бир қисми ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…