2026 йил тарихдаги энг иссиқ йиллар рейтингини янгилаши мумкин
2026 йил метеорологик кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ йил сифатида қайд этилиши мумкин. Бу ҳақда Европанинг иқлим ўзгаришларини кузатиш хизмати — «Copernicus» маълум қилди.
Мутахассислар прогнозларига кўра, 2026 йилнинг ўртача глобал ҳарорат бўйича тарихда иккинчи ўринни эгаллаш эҳтимоли тахминан 80 фоизга тенг. Шу билан бирга, жорий йилда ҳарорат 2024 йилда қайд этилган рекорд даражани такрорлаши ёки ундан ҳам юқори кўрсаткичга чиқиши эҳтимоли 20 фоиз атрофида баҳоланмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йил давомида ўртача глобал ҳарорат 1850–1900 йиллардаги саноатгача бўлган давр кўрсаткичидан 1,56–1,61 даража Цельсий юқори бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, ҳароратнинг 1,5 даражали чегарадан ошиб кетиш эҳтимоли 99 фоиздан юқори деб баҳоланган.
Агар ушбу прогнозлар ўз тасдиғини топса, 2026 йил глобал ҳарорат саноатгача бўлган давр даражасидан 1,5 даражага юқори бўлган иккинчи календарь йил сифатида тарихга киради. Бунгача бундай кўрсаткич 2024 йилда кузатилган эди.
Бундан ташқари, иқлимшунослар 2023–2026 йилларни ўз ичига олган тўрт йиллик даврдаги ўртача глобал ҳарорат ҳам 1,5 даражали кўрсаткичдан юқори бўлишини тахмин қилмоқда. Бу эса сайёрадаги глобал исиш жараёни юқори суръатларда давом этаётганини кўрсатувчи муҳим белгилардан бири ҳисобланади.
Маълумот учун, иқлим бўйича Париж битимида глобал исишни саноатгача бўлган даврга нисбатан 1,5 даражагача чеклаш учун саъй-ҳаракатларни амалга ошириш белгиланган. Мазкур мақсад иқлим ўзгаришларининг салбий оқибатларини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.
Шу билан бирга, мутахассислар алоҳида бир календарь йилда глобал ҳароратнинг 1,5 даражали чегарадан ошиб кетиши Париж битимининг узоқ муддатли мақсади узил-кесил бузилганини англатмаслигини таъкидлайди. Чунки битимдаги ушбу чегара алоҳида йиллар эмас, балки узоқ муддатли ҳарорат ўзгаришлари асосида баҳоланади.
Изоҳлар 0
…