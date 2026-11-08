2026 йил тарихдаги энг иссиқ йиллар рейтингини янгилаши мумкин

·9·Дунё
2026 йил тарихдаги энг иссиқ йиллар рейтингини янгилаши мумкин

2026 йил метеорологик кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ йил сифатида қайд этилиши мумкин. Бу ҳақда Европанинг иқлим ўзгаришларини кузатиш хизмати — «Copernicus» маълум қилди.

Мутахассислар прогнозларига кўра, 2026 йилнинг ўртача глобал ҳарорат бўйича тарихда иккинчи ўринни эгаллаш эҳтимоли тахминан 80 фоизга тенг. Шу билан бирга, жорий йилда ҳарорат 2024 йилда қайд этилган рекорд даражани такрорлаши ёки ундан ҳам юқори кўрсаткичга чиқиши эҳтимоли 20 фоиз атрофида баҳоланмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, 2026 йил давомида ўртача глобал ҳарорат 1850–1900 йиллардаги саноатгача бўлган давр кўрсаткичидан 1,56–1,61 даража Цельсий юқори бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, ҳароратнинг 1,5 даражали чегарадан ошиб кетиш эҳтимоли 99 фоиздан юқори деб баҳоланган.

Агар ушбу прогнозлар ўз тасдиғини топса, 2026 йил глобал ҳарорат саноатгача бўлган давр даражасидан 1,5 даражага юқори бўлган иккинчи календарь йил сифатида тарихга киради. Бунгача бундай кўрсаткич 2024 йилда кузатилган эди.

Бундан ташқари, иқлимшунослар 2023–2026 йилларни ўз ичига олган тўрт йиллик даврдаги ўртача глобал ҳарорат ҳам 1,5 даражали кўрсаткичдан юқори бўлишини тахмин қилмоқда. Бу эса сайёрадаги глобал исиш жараёни юқори суръатларда давом этаётганини кўрсатувчи муҳим белгилардан бири ҳисобланади.

Маълумот учун, иқлим бўйича Париж битимида глобал исишни саноатгача бўлган даврга нисбатан 1,5 даражагача чеклаш учун саъй-ҳаракатларни амалга ошириш белгиланган. Мазкур мақсад иқлим ўзгаришларининг салбий оқибатларини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, мутахассислар алоҳида бир календарь йилда глобал ҳароратнинг 1,5 даражали чегарадан ошиб кетиши Париж битимининг узоқ муддатли мақсади узил-кесил бузилганини англатмаслигини таъкидлайди. Чунки битимдаги ушбу чегара алоҳида йиллар эмас, балки узоқ муддатли ҳарорат ўзгаришлари асосида баҳоланади.

CopernicusПариж битимиглобал исиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиЕвропа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратди28 июн 17:162027 йилда нима бўлади? Олимлар бутун дунёни огоҳлантирди2027 йилда нима бўлади? Олимлар бутун дунёни огоҳлантирди21 август 22:38Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Олимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқдаОлимлар жиддий хавфдан огоҳлантирди:тарихидаги энг иссиқ йил келмоқда6 август 23:34Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқдаДунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда29 май 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди