Liverpool vs Arsenal: Lineups and Live Text Commentary

·37·Sport
Liverpool vs Arsenal: Lineups and Live Text Commentary

Premier League: Liverpool vs Arsenal. Kick-off: 1 November, 21:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Liverpool starting lineup: 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 18. Gakpo C., 9. Isak A., 5. Jacquet J., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 42. Nyoni T., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.

Liverpool head coach: Iraola A.

Arsenal starting lineup: 1. Raya D., 39. Bruno Guimaraes, 33. Calafiori R., 6. Gabriel, 29. Havertz K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Odegaard M., 41. Rice D., 12. Timber J., 17. Tzolis C.

Arsenal head coach: Arteta M.

LiverpoolArsenalPremier League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Super clash in the Premier League: What to know ahead of Liverpool vs. Arsenal?Super clash in the Premier League: What to know ahead of Liverpool vs. Arsenal?Today 17:47Thrilling round in the EPL: Liverpool secures a vital win, Newcastle triumphs in LondonThrilling round in the EPL: Liverpool secures a vital win, Newcastle triumphs in London25 October 21:28Liverpool vs Brighton: Lineups and Live Text CommentaryLiverpool vs Brighton: Lineups and Live Text Commentary25 October 17:46Brentford vs Liverpool: Lineups and Live Text CommentaryBrentford vs Liverpool: Lineups and Live Text Commentary17 October 17:47Nottingham vs Arsenal: Lineups and Live Text CommentaryNottingham vs Arsenal: Lineups and Live Text Commentary18 October 19:26Details of Secret Negotiations Between Manchester City and the Premier League RevealedDetails of Secret Negotiations Between Manchester City and the Premier League Revealed10 October 11:10
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach