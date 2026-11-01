Liverpool vs Arsenal: Lineups and Live Text Commentary
Premier League: Liverpool vs Arsenal. Kick-off: 1 November, 21:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Liverpool starting lineup: 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 18. Gakpo C., 9. Isak A., 5. Jacquet J., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 42. Nyoni T., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.
Liverpool head coach: Iraola A.
Arsenal starting lineup: 1. Raya D., 39. Bruno Guimaraes, 33. Calafiori R., 6. Gabriel, 29. Havertz K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Odegaard M., 41. Rice D., 12. Timber J., 17. Tzolis C.
Arsenal head coach: Arteta M.
Comments 0
…