Roberto Martinez comparte sus opiniones sobre la selección de Uzbekistán

A pocos días del inicio de la Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, el seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, compartió sus planes y reflexiones antes de los próximos encuentros. En una conferencia de prensa oficial en Oeiras, cerca de Lisboa, el experimentado técnico español habló sobre sus rivales en la fase de grupos.

Martinez prefirió no comentar por ahora sobre Colombia, considerada uno de los rivales más fuertes del grupo. El seleccionador enfatizó que su atención está centrada en sus primeros oponentes: la República Democrática del Congo y la selección nacional de Uzbekistán, que debuta en la Copa Mundial.

«Tenemos un respeto absoluto por los partidos contra la RD del Congo y Uzbekistán. Solo después de terminar estos dos encuentros importantes empezaremos a pensar en la táctica para nuestro muy serio rival en la tercera jornada», dijo Martinez.

Al tiempo que elogiaba las habilidades individuales de los jugadores congoleños en los duelos, el entrenador destacó especialmente la fuerza interior de los equipos que participan por primera vez en un Mundial, incluida Uzbekistán:

«Hay un factor en los equipos que se clasifican por primera vez para un Mundial que no se puede medir ni controlar. Es el gran sueño y la pasión ilimitada en el corazón de los jugadores. Desean desesperadamente defender el honor de su país y mostrar toda su fuerza en este prestigioso torneo».

Al final de la entrevista, Roberto Martinez señaló que en el fútbol moderno, las clasificaciones de la FIFA o el estatus de «favorito» sobre el papel no juegan ningún papel. En su opinión, cada partido en el Mundial es una nueva historia, y la tarea principal para el equipo es empezar el torneo con una victoria.

Como recordatorio, la selección de Portugal comenzará su camino en el Grupo K el 17 de junio en Houston contra la RD del Congo. Después, se enfrentarán a la selección de Uzbekistán en la segunda jornada. El último partido de la fase de grupos tendrá lugar el 28 de junio en Miami contra Colombia.