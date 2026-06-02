Thomas Tuchel y Harry Kane: El objetivo de Inglaterra es la Copa del Mundo

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Thomas Tuchel y Harry Kane: El objetivo de Inglaterra es la Copa del Mundo

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, ha llegado a Florida para prepararse para la próxima Copa del Mundo. El capitán Harry Kane apoya plenamente las ideas del entrenador, enfatizando que el objetivo principal de los "Three Lions" es finalmente levantar el trofeo. Así lo informa Goal.com informa .

La plantilla de 26 jugadores seleccionada por Tuchel ha comenzado el entrenamiento de aclimatación en West Palm Beach. Inglaterra jugará su primer partido contra Croacia el 17 de junio. Estrellas como Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze, que participaron en la final de la Champions League en Budapest el sábado, han recibido días de descanso adicionales.

El delantero Marcus Rashford, actualmente cedido en el Barcelona, ya se ha unido a sus compañeros en Miami. Tras las derrotas en las dos últimas finales de la Eurocopa, Harry Kane confía en que esta vez la unidad del equipo conducirá a la victoria. Según él, es hora de dejar de lado las rivalidades de clubes y unirse por un objetivo común.

El documental "Building The Dream" muestra el primer encuentro de Thomas Tuchel con los jugadores. En él, el técnico alemán declaró claramente su objetivo: "Todos saben por qué estamos aquí. Queremos ser campeones del mundo y añadir una segunda estrella a nuestra camiseta. Es importante que hablemos de esto abiertamente".

Tuchel enfatizó que el talento por sí solo no es suficiente para ganar y que el espíritu de equipo y el sentido de "hermandad" son decisivos en los torneos internacionales. En su opinión, la diferencia entre los cuartos de final y la final no radica en la táctica, sino en la disposición de los jugadores a darlo todo por los demás en el campo.

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Nodirbek Razzokov
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