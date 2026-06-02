Mason Greenwood podría jugar la Champions League la próxima temporada

Mason Greenwood podría protagonizar un regreso sorpresa al torneo de clubes más prestigioso de Europa. Ambos candidatos a la presidencia del club turco Fenerbahçe han marcado el fichaje del exdelantero del Manchester United como su objetivo principal. Así lo informa Goal.com .

El jugador de 24 años milita actualmente en el club francés Marsella, pero la probabilidad de un traspaso a Turquía este verano se considera alta. Según la BBC, el actual presidente del Fenerbahçe, Hakan Safi, y el exdirigente Aziz Yıldırım prometen el fichaje de Greenwood para ganar las elecciones que se celebrarán este domingo.

Mason Greenwood marcó 16 goles en la Ligue 1 la temporada pasada, terminando segundo en la carrera por el título de máximo goleador. No obstante, el director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, confirmó que el club está dispuesto a considerar ofertas por el jugador. Si se concreta este traspaso, el Manchester United recibirá un porcentaje significativo de la venta debido a una cláusula especial en el contrato.

El Fenerbahçe terminó segundo en la Süper Lig turca la temporada pasada, clasificándose para las rondas de clasificación de la Champions League. El Marsella, por su parte, terminó quinto y participará en la Europa League la próxima temporada. Por lo tanto, la opción del club de Estambul es una excelente oportunidad para que Greenwood continúe su carrera al más alto nivel.