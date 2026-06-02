La selección de Uzbekistán anuncia su lista definitiva para la CM-2026

¡Los momentos históricos que todos los aficionados al fútbol uzbeko han esperado durante años se acercan! Hoy, 2 de junio, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anuncia oficialmente las listas definitivas de las selecciones nacionales que participarán en la Copa del Mundo.

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) ya había presentado ayer, 1 de junio, la lista final de los 26 jugadores que defenderán el honor de nuestro país en el Mundial ante la FIFA. El famoso portal enciclopédico Wikipedia filtró antes de tiempo la lista final de nuestros representantes seleccionados para este torneo histórico.

El doloroso cuarteto que se quedó fuera de la convocatoria

Se han revelado los nombres de los 4 compatriotas que figuraban en la lista inicial ampliada de 30 jugadores del seleccionador Fabio Cannavaro y que viajaron a EE. UU., pero que no lograron entrar en la lista definitiva de 26. Estos jugadores, obligados a regresar a casa, son: el delantero Sherzod Temirov y los centrocampistas Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov y Umarali Rahmonaliyev.

A continuación, puede conocer la lista completa de los 26 guerreros uzbekos que saltarán al campo para glorificar a nuestro país en los terrenos de juego de la Copa del Mundo:

Convocatoria oficial de nuestra selección nacional:

Porteros:

Otkir Yusupov (Navbahor)

Botirali Ergashev (Neftchi)

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Defensas:

Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

Jahongir O‘rozov (Dinamo)

Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Irán)

Umar Eshmurodov (Nasaf)

Abdukodir Khusanov (Manchester City, Inglaterra)

Abdulla Abdullayev (Dibba, EAU)

Farrukh Sayfiyev (Neftchi)

Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Surkhon)

Centrocampistas:

Sherzod Esanov (Bujará)

Odil Hamrobekov (Tractor, Irán)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Otabek Shukurov (Baniyas, EAU)

Jamshid Iskanderov (Neftchi)

Aziz Ganiev (Al Bataeh, EAU)

Delanteros:

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir, Turquía)

Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Irán)

Doston Hamdamov (Pakhtakor)

Oston Urunov (Persepolis, Irán)

Aziz Amonov (Dinamo)

Igor Sergeyev (Persepolis, Irán)

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, Turquía)