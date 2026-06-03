El objetivo del Liverpool, Yan Diomande, revela quién es su nuevo ídolo

La joven estrella del RB Leipzig, Yan Diomande, está atrayendo la atención de los clubes gigantes de Europa antes del mercado de fichajes de verano. Las actuaciones del extremo marfileño en la Bundesliga han provocado una verdadera batalla entre equipos como el Liverpool y el PSG. El futbolista de 19 años reveló en quién se fija para dar forma a su estilo de juego. Esto es reportado por Goal.com .

"Antes, mi ídolo era Cristiano Ronaldo, y también me gustaba R9 (Ronaldo). Pero ahora observo más a jugadores como Vinicius Junior y Kylian Mbappe. Intento estudiar los movimientos de los jugadores que juegan en la misma posición que yo e imitar sus mejores cualidades en el campo", enfatizó Diomande en una entrevista con Sky Sports.

El joven talento admitió que no ha dejado de trabajar en sí mismo y que todavía está lejos de la perfección. A pesar de liderar la liga con 118 regates exitosos esta temporada, mantiene la humildad. "Yo también soy humano, puedo cometer errores. Si haces un mal partido, tienes que admitirlo y trabajar más duro en el siguiente. También he tenido malos partidos esta temporada", añadió.

La dirección del Liverpool ve en Diomande al candidato más adecuado para sustituir a Mohamed Salah. El propio jugador ya había mostrado anteriormente su cariño por el club de Merseyside a través de TikTok: "Soy fan del Liverpool y sueño con jugar en Anfield. Mi padre también quiere verme allí algún día".

Sin embargo, completar este traspaso no será fácil. El RB Leipzig está dispuesto a dejar salir a su estrella por al menos 100 millones de euros. El contrato del jugador con el club alemán es hasta 2030, y la dirección del club ha manifestado su intención de retenerlo al menos una temporada más.