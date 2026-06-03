Las ventas de camisetas de Gabriel aumentan un 350% tras su fallo en el penalti

El defensa del Arsenal, Gabriel Magalhaes, está recibiendo un apoyo sin precedentes de los aficionados a pesar de haber fallado el penalti decisivo contra el PSG en la final de la Champions League. Tras la derrota, las ventas de las camisetas del brasileño aumentaron inesperadamente un 350%. Según The Athletic, las camisetas con el nombre de Gabriel se convirtieron en el producto más vendido inmediatamente después del error. Así lo informa Goal.com .

En la final, el defensa de 28 años se acercó al punto de penalti para lanzar el quinto disparo, pero su remate se fue por encima del travesaño. Como resultado, el club parisino se hizo con el trofeo más prestigioso de Europa por segunda vez consecutiva. Sin embargo, en lugar de culpar a su jugador, los aficionados del Arsenal mostraron solidaridad. Durante el fin de semana, las ventas de las camisetas de Gabriel fueron el doble que las de cualquier otra estrella del equipo.

Gabriel se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, expresando su profunda tristeza por la derrota, pero manifestando su orgullo por un equipo que ganó el título de la Premier League tras una sequía de 22 años. "Es muy doloroso, pero estoy orgulloso de lo que hemos logrado esta temporada. Gracias a nuestros increíbles aficionados que nos apoyaron en cada paso del camino", escribió el jugador en su publicación.

El defensa brasileño fue un pilar fundamental del éxito del club londinense esta temporada. Disputó 51 partidos en todas las competiciones y logró marcar 4 goles. Gabriel, que tiene contrato con el Arsenal hasta 2029, ha jugado un total de 261 partidos para el club. Está claro que un error no puede eclipsar su importante lugar en la historia del club.

Ahora, Gabriel centrará su atención en sus compromisos internacionales con la selección de Brasil. Se está preparando para la Copa del Mundo. Los brasileños se enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos. Antes de eso, se espera que el defensa participe en un partido amistoso contra Egipto el 7 de junio.