Portugal busca ganar el Mundial para Cristiano Ronaldo

El exdirector de la selección de Portugal, Carlos Godinho, ha manifestado que el legendario delantero Cristiano Ronaldo desea terminar su carrera internacional levantando el trofeo de la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que la estrella de Al-Nassr tendrá 41 años durante el torneo de 2026, se espera que esta sea su última gran oportunidad. Goal.com informa .

En una entrevista con Lusa, Godinho reconoció que Ronaldo ha jugado a un alto nivel durante mucho tiempo, pero enfatizó que el cuerpo humano no es eterno. Según sus palabras, todo el equipo sueña con terminar la carrera de Cristiano en lo más alto, con el único gran trofeo que aún no ha conquistado.

Al mismo tiempo, el exdirigente advirtió que el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, no será fácil para los equipos europeos. Los vuelos de larga distancia, los cambios climáticos y el cansancio de los jugadores tras una dura temporada podrían suponer serios obstáculos para la selección de Portugal.

Godinho también recordó el debut de Ronaldo en 2003. En aquel entonces, el joven de 18 años se unió a leyendas como Luis Figo y Rui Costa, aprendiendo de ellos la mentalidad ganadora. Hoy, aquel joven se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo y concluir su historia con letras de oro.