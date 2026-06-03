Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el Tottenham

El mediapunta del Tottenham, Xavi Simons, ha ilusionado a los aficionados de los Spurs al insinuar un posible reencuentro con su excompañero Savinho. El club del norte de Londres está trabajando activamente para llevar al extremo del Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium. El futbolista brasileño tuvo una temporada complicada en el Etihad Stadium la campaña pasada. Según Goal.com, informa .

Xavi Simons pareció confirmar a través de su actividad en Instagram que Savinho es una prioridad en la lista de fichajes de verano del Tottenham. Ambos jugadores coincidieron anteriormente en el PSV. La actividad de Simons en redes sociales sugiere que se está acelerando el traspaso del extremo, que no está encontrando su lugar en el Manchester City.

El extremo brasileño se considera prescindible para la temporada 2025-26 de la Premier League. A pesar de firmar un contrato a largo plazo hasta 2031 el año pasado, Savinho no logró hacerse con un puesto titular bajo las órdenes de Pep Guardiola, quien recientemente abandonó el club. El Tottenham tiene prisa por reconfigurar su plantilla tras una temporada decepcionante.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, las negociaciones por el traspaso de Savinho al Tottenham continúan y avanzan positivamente. El Manchester City valora al jugador de 22 años en aproximadamente 60 millones de libras. Dado que el nuevo entrenador Enzo Maresca busca renovar la plantilla, el club está dispuesto a vender si recibe una oferta adecuada.

El propio Savinho ha aceptado unirse al club londinense en busca de más minutos. La directiva del Tottenham ve al brasileño como un objetivo principal para mejorar su ataque y alejarse de la zona de descenso tras la temporada pasada. Fabrizio Romano publicó en X: «Las negociaciones por Savinho van bien, el Tottenham confía en que el jugador quiere este fichaje».