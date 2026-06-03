Lennart Karl lleva una foto de Lionel Messi a cada partido

La estrella emergente del Bayern de Múnich, Lennart Karl, ha revelado que lleva consigo una imagen de su ídolo Lionel Messi a cada partido. El joven talento alemán logró romper el récord establecido por Kylian Mbappé, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones. Goal.com informa .

El futbolista de 18 años declaró que utiliza espinilleras especiales con la imagen de la estrella del Inter Miami en cada partido oficial. Para Karl, esto no es solo una imagen, sino un recordatorio constante de las alturas a las que aspira llegar. Cree que llevar la imagen del campeón del mundo le da una ventaja mental y motivación.

En una entrevista con la revista del club '51', Lennart Karl dijo: "Sí, mi espinillera izquierda tiene la imagen de Messi. Ha sido mi modelo a seguir desde que empecé a jugar al fútbol: juega con el pie izquierdo, también es relativamente bajo y hace cosas increíbles con el balón. Tener su foto conmigo me da una fuerza extra y me impulsa a alcanzar el máximo nivel".

Aunque Messi es su principal fuente de inspiración, Karl también está aprendiendo mucho de sus compañeros experimentados durante los entrenamientos del Bayern. Destacó que disfruta especialmente observando los movimientos de Michael Olise y que la profesionalidad de jugadores como Harry Kane y Joshua Kimmich le sirve de ejemplo.