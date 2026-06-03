Marc-Andre ter Stegen deja el Barcelona rumbo al Ajax

Marc-Andre ter Stegen está cerca de dejar el FC Barcelona este verano tras una cesión fallida en el Girona. El experimentado portero alemán no entra en los planes futuros del club. Ahora podría fichar sorprendentemente por el Ajax, donde su exentrenador Michel busca reunirse con el veterano guardameta. Goal.com informa .

Tras un breve y fallido paso por el Girona, Ter Stegen ha regresado al Barcelona, pero su etapa en España parece llegar a su fin. Según Diario Sport, el gigante de La Liga ha dejado claro que el portero de 34 años ya no forma parte del nuevo proyecto. El entrenador Hansi Flick prefiere confiar en Joan Garcia para la primera mitad de la temporada.

Ter Stegen llegó del Borussia Mönchengladbach en julio de 2014 y se convirtió en capitán tras 423 partidos con el club. El Barcelona está dispuesto a venderlo definitivamente para liberar masa salarial. Su etapa en el Girona se limitó a dos partidos tras su traspaso en enero debido a una lesión.

Una grave lesión puso fin prematuramente a su temporada, situación calificada de tragedia por el seleccionador alemán Julian Nagelsmann. La cesión de Ter Stegen termina el 30 de junio y el Ajax ha mostrado un serio interés. Michel, nuevo técnico del club de Ámsterdam, quiere al experimentado portero en su plantilla.

Marc-Andre ter Stegen ha ganado 20 títulos importantes durante sus años en el Barcelona. Su palmarés incluye siete Ligas, seis Copas del Rey y la Champions League de 2015. Ahora se espera que continúe su carrera en la Eredivisie, aportando su vasta experiencia a su nuevo equipo.