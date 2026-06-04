Florentino Pérez revela las razones de la mala temporada del Real Madrid

Siguen surgiendo noticias inesperadas para los aficionados del Real Madrid y los amantes del fútbol mundial. El gigante español se ha visto obligado a concluir una temporada de fútbol 2025/2026 muy desafortunada sin ningún trofeo ni título prestigioso. En este difícil momento, el presidente del 'Club Blanco', Florentino Pérez, concedió una entrevista exclusiva a la prensa, hablando abiertamente sobre los verdaderos factores detrás de los malos resultados del equipo.

«No es culpa de los jugadores ni del entrenador»

El presidente del club enfatizó que no hay que hacer una tragedia de las derrotas y que tales bajones son naturales en el deporte. Según Pérez, varias razones objetivas y serias están en la raíz de esta desgracia:

«Cuando hablamos de los errores de la temporada, siempre repito lo mismo: en el fútbol, y en el deporte en general, es imposible ganar siempre. Es cierto que este año no logramos los objetivos que nos marcamos, pero ya hemos identificado dónde fallamos y cuáles son los problemas», afirmó Florentino Pérez.

Dos problemas principales que afectaron al gigante madrileño

Florentino Pérez enumeró los factores médicos y organizativos clave que causaron los problemas del equipo durante el último año:

Falta de pretemporada: Debido al Mundial de Clubes de la FIFA ampliado, el equipo no pudo realizar una preparación de pretemporada completa y de calidad en verano. Esto afectó negativamente al estado físico de los jugadores durante todo el año.

Epidemia de lesiones: Solo en la primera mitad de la temporada, la plantilla registró casi 30 lesiones de diversa gravedad . Dado que la mayoría fueron lesiones graves y de larga duración, mermaron considerablemente el rendimiento del equipo en los partidos decisivos.

«En esta situación, es totalmente incorrecto culpar a los jugadores o al cuerpo técnico. La cadena de circunstancias adversas nos perjudicó. Pero no nos hemos detenido; ya hemos comenzado un trabajo sistemático para superar los retos de la nueva temporada y volver a alegrar a nuestros aficionados con victorias», añadió Pérez.

Se acercan las elecciones presidenciales en Madrid

Cabe destacar que se esperan cambios importantes en la vida del club madrileño, no solo en el campo sino también a nivel directivo. La administración del club ha anunciado que las elecciones presidenciales oficiales se celebrarán el próximo domingo, 7 de junio .

Dos fuertes candidatos competirán por este cargo de responsabilidad:

El actual presidente, que ha dirigido al equipo con éxito durante muchos años, Florentino Pérez. El reconocido empresario español Enrique Riquelme.

El resultado de las elecciones determinará sin duda la política de fichajes y la hoja de ruta del Real Madrid para los próximos años.

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