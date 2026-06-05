El defensa de la selección nacional de Portugal, Ruben Dias, compartió sus pensamientos sobre el estado de ánimo, los objetivos y la responsabilidad del equipo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El experimentado defensa del Manchester City enfatizó que la escuadra portuguesa se está preparando para el torneo con gran confianza y ambiciones serias.

Según Dias, el estado de ánimo dentro de la selección de Portugal no se limita a una simple confianza. Describió este estado como un fuerte impulso hacia el éxito, el deseo de demostrarse a sí mismos en cada partido y un enfoque paso a paso para lograr un gran objetivo.

«Siento que esto no es solo confianza, sino un afán de éxito. Estamos firmemente asentados en el suelo. Sabemos lo difícil que es y cuánto trabajo necesitamos hacer», dijo Ruben Dias.

Estas palabras muestran que, aunque Portugal tiene grandes sueños, los jugadores no se dejan llevar por la euforia. Dias indica que el equipo conoce bien sus fortalezas, pero también entiende que los nombres y las estrellas por sí solos no son suficientes para ganar la Copa del Mundo.

En los últimos años, Portugal ha sido mencionado entre los equipos con las plantillas más fuertes del fútbol mundial. La selección nacional cuenta con una mezcla de jugadores experimentados, estrellas de los mejores clubes de Europa y jóvenes talentos. Sin embargo, una competición masiva como el Mundial exige una preparación máxima contra cada oponente.

Ruben Dias hizo hincapié precisamente en este aspecto. En su opinión, la confianza debe construirse a través de cada partido, cada paso, cada dificultad y cada competencia. Es decir, el equipo debe sentirse fuerte a través del trabajo duro y los resultados en el campo, no mediante palabras grandilocuentes antes del torneo.

«La sensación de confianza debe crecer junto con el sentimiento de creencia después de cada competencia, cada partido, cada paso y cada dificultad. Por lo tanto, somos humildes en este asunto, pero más ambiciosos que nunca», citó el sitio oficial de la FIFA de las palabras de Dias.

Esta opinión revela el espíritu con el que Portugal se acerca al Mundial: hay humildad, pero el objetivo es enorme. Al decir «somos humildes, pero más ambiciosos que nunca», Dias implica que el equipo se considera uno de los favoritos, pero entiende la necesidad de demostrar este estatus en la práctica.

La fase de grupos no será fácil para Portugal en el Mundial. Recordemos que los portugueses han sido emparejados en un grupo con Uzbekistán, Colombia y la República Democrática del Congo. Cada equipo en este cuarteto tiene su propio estilo único y aspectos peligrosos.

La selección nacional de Uzbekistán participa en la Copa del Mundo por primera vez. Aunque este es un evento histórico para nuestros representantes, el equipo salta al campo no solo para participar, sino para ofrecer una actuación digna. Con jugadores como Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, Uzbekistán podría no dar facilidades a sus rivales.

Colombia es considerada una equipo técnicamente fuerte, rápido y peligroso en ataque. La fisikidad, el manejo del balón y la habilidad individual características del fútbol sudamericano hacen que esta selección sea incómoda para cualquier oponente.

La RD del Congo se destaca por la fuerza, la velocidad y la combatividad típicas del fútbol africano. En los partidos contra tales equipos, cada duelo individual, cada segundo balón y cada balón parado juegan un papel significativo.

En este sentido, las palabras de Ruben Dias sobre la humildad no son en vano. La plantilla de Portugal puede ser fuerte, pero en la Copa del Mundo, no son los nombres los que deciden el resultado, sino la preparación y el carácter en cada partido. Incluso los equipos más fuertes pueden encontrarse en situaciones difíciles tras un error momentáneo en los grandes torneos.

El papel de defensores experimentados como Dias será crucial para Portugal. No solo lucha por el balón en la línea defensiva, sino que también mantiene la estabilidad mental del equipo. Tales jugadores se convierten en líderes en el campo en los grandes torneos.

Ahora Portugal se está preparando para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un gran sueño. Como dijo Ruben Dias, este sueño debe fortalecerse a través de la confianza, el trabajo duro, la competencia y las dificultades. El equipo intenta ser humilde, pero el objetivo es claro: luchar por el mejor resultado en el Mundial.

Para los aficionados uzbekos, las palabras de Dias son otra señal importante: incluso el gran favorito del grupo no subestima a los rivales. Esto significa que habrá una verdadera batalla en el campo. Esa es la belleza del Mundial: hay favoritos sobre el papel, pero la historia la escriben quienes juegan en el campo.