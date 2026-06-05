En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esperada con ansias por millones en todo el mundo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) continúa presentando novedades sorprendentes para los aficionados y participantes. Esta ronda de reformas afecta a las ceremonias previas al partido, consideradas la parte más emocionante y oficial de los encuentros de fútbol.

Según el servicio de prensa de la FIFA a través de la página oficial de la organización, el canto de los himnos nacionales en los próximos partidos del Mundial se organizará de una manera completamente única y moderna, sin precedentes.

Revolución de 360 grados y participación de los suplentes

Según las nuevas reglas, el sistema de formación de los equipos en el campo durante los himnos nacionales cambiará fundamentalmente. Los jugadores ya no se alinearán tradicionalmente en una fila frente a las gradas centrales y los sectores.

Formación cara a cara: Los miembros de las selecciones nacionales se colocarán cara a cara en el centro del campo, formando un círculo de 360 grados.

Espectáculo de grandes banderas: En cada mitad del campo donde se encuentren los equipos, se desplegarán ampliamente las enormes banderas nacionales de los respectivos países.

Los suplentes también en el campo: Durante la interpretación del himno, no solo el once inicial, sino también todos los jugadores suplentes entrarán al campo y se colocarán hombro con hombro con sus compañeros en el círculo central, participando activamente en la ceremonia.

La dirección de la FIFA enfatizó que el objetivo principal de estos cambios revolucionarios es permitir a los aficionados sentados en cualquier rincón del estadio una visualización de alta calidad del proceso, así como transmitir más intensamente los sentimientos patrióticos y el alto estado emocional de los jugadores a la afición.

Integración de espectáculo colorido y ceremonias tradicionales

Después de que los himnos se canten en el nuevo sistema, todos los demás procedimientos tradicionales previos al partido continuarán como de costumbre. La siguiente tabla muestra la secuencia de eventos oficiales posteriores al himno:

Etapas Tipo de evento oficial Procedimiento Etapa 1 Saludos y foto de equipo Los jugadores se saludan y posan para la sesión de fotos oficial Etapa 2 Sorteo de los capitanes Los capitanes de ambos equipos eligen el balón y el lado del campo con los árbitros Etapa 3 Nuevos elementos (Espectáculo) En el campo humos de colores y efectos pirotécnicos especiales serán mostrados

Recordamos que la FIFA había emitido anteriormente una advertencia oficial prohibiendo estrictamente a los aficionados llevar botellas de plástico llenas de agua a los estadios para los partidos del Mundial 2026 para garantizar la seguridad y la limpieza ambiental.

Comentario de experto: Tales cambios visuales introducidos por la FIFA sirven para elevar los partidos del Mundial de meras competiciones deportivas al nivel de espectáculos grandiosos. Es natural que la unidad de todo el equipo, incluidos los suplentes, en el campo durante el himno eleve la moral de los jugadores. ¡Esperamos con ansias que nuestro himno nacional resuene en un formato tan majestuoso y hermoso en el Mundial al otro lado del océano!

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