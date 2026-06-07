Estevao Willian sobre perderse el Mundial 2026: «Lloré en brazos de mis padres»

La joven estrella del Chelsea, Estevao Willian, habló abiertamente sobre la grave lesión que destrozó su sueño de jugar con la selección de Brasil en el Mundial 2026. El talento de 19 años tenía asegurada su inclusión en la plantilla de la «Seleção» bajo la dirección de Carlo Ancelotti, pero un grave problema muscular impidió su debut en el escenario mundial. Según Goal.com informa .

El joven delantero había participado en todos los partidos de clasificación y se esperaba que se convirtiera en una figura clave del torneo organizado por EE. UU., México y Canadá. Sin embargo, una lesión sufrida durante el partido contra el Manchester United en la Premier League inglesa lo cambió todo. «Jugar en el Mundial es un sueño hecho realidad, todos lo quieren. Especialmente porque participé en todo el proceso, causó una gran tristeza en mi corazón», dijo a ESPN.

Estevao recordó los momentos en que comprendió la gravedad de la situación. El cuerpo médico del Chelsea llamó a su familia para dar la noticia. Los exámenes revelaron que el futbolista había sufrido una rotura completa de los isquiotibiales. «Cuando el médico me pidió que trajera a mis padres para escuchar los resultados, presentí que algo iba mal. Me quedé en shock al escuchar que era una lesión de grado cuatro», añadió el jugador.

Esta lesión fue costosa no solo para el jugador, sino también para el club. Estevao no pudo ayudar al entrenador interino del Chelsea, Calum MacFarlane, al final de la temporada. El extremo brasileño también se perdió la final de la FA Cup perdida contra el Manchester City. Como resultado, el club londinense no logró clasificarse para ninguna competición europea la próxima temporada.