Millones de aficionados al fútbol uzbeko tienen la mirada puesta al otro lado del océano, en los campos verdes de EE. UU. La selección nacional de Uzbekistán, a punto de participar en la Copa del Mundo por primera vez en la historia, está lista para jugar su último y más serio partido amistoso antes del torneo. El choque de esta noche entre los "Lobos Blancos" y los Países Bajos, uno de los gigantes renombrados de Europa, está desatando una verdadera fiebre futbolística en nuestro país. Lo mejor de todo es que los aficionados en Uzbekistán tendrán la oportunidad de ver este encuentro histórico y emocionante en directo desde la comodidad de sus hogares.

Puede encontrar todos los detalles sobre la hora del inicio, los canales de televisión que emitirán el partido y los rivales de nuestro equipo nacional en el grupo del Mundial 2026 en la tabla integrada especial a continuación:

HORA DE EMISIÓN Y COBERTURA TV DEL PARTIDO UZBEKISTÁN - PAÍSES BAJOS

Hora del inicio Canales de televisión que emiten en directo Nuestros rivales en el Mundial 2026 (Grupo K) Hora de Taskent:

Esta noche a las 23:45 . "Zor TV" y "Futbol TV" emitirán el partido en directo. Portugal — Un gigante liderado por Cristiano Ronaldo.



Colombia — Un feroz representante de Sudamérica.



RD del Congo — Un equipo potente del continente africano.

A pesar de la hora tardía, la emisión de este partido en los canales locales sin duda mantendrá a millones de compatriotas pegados a sus pantallas.

La mayor prueba antes del Mundial y las oraciones de millones

Para el equipo de Fabio Cannavaro, medir sus fuerzas contra un equipo potente como los Países Bajos es una oportunidad inestimable para endurecerse y corregir deficiencias antes de los partidos del Mundial. Después de todo, nuestros representantes en el Grupo K del Mundial se enfrentarán a rivales temibles como Portugal y Colombia. El fútbol intenso y la preparación táctica mostrados por los "Lobos Blancos" en el campo esta noche servirán como un espejo que reflejará nuestro potencial en el campeonato mundial.

Nota editorial: ¡Esta noche, todo Uzbekistán se mantiene despierto! Aunque es un partido amistoso contra los Países Bajos, su importancia para nosotros no es menor que la de los partidos oficiales. La emisión en directo en "Zor TV" y "Futbol TV" es un verdadero regalo festivo para nuestros aficionados. Creemos que jugadores como Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev y Abduqodir Husanov mostrarán al mundo cómo jugar contra las estrellas europeas hoy. Partidos como este determinarán la táctica a utilizar contra Ronaldo y Colombia antes del inicio del Mundial. Apoyemos a los "Lobos Blancos" unidos. ¡Buena suerte, hijos de la Patria!

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