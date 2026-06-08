Declan Rice nombrado vicecapitán de la selección de Inglaterra

Thomas Tuchel ha confirmado oficialmente quién será el vicecapitán de la selección de Inglaterra para la próxima Copa del Mundo. El centrocampista del Arsenal, Declan Rice, asumirá un papel de liderazgo clave como asistente principal del capitán del equipo, Harry Kane. El jugador ha llegado actualmente a la base de entrenamiento en Florida para prepararse para el torneo en Norteamérica. Según Goal.com informa .

Rice llegó a la sede de Inglaterra en West Palm Beach el sábado por la noche, uniéndose a Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze. Al mismo tiempo, el resto de la selección nacional logró una victoria por 1-0 contra Nueva Zelanda en un partido amistoso en Tampa. El ascenso del centrocampista a este puesto sigue a sus exitosas actuaciones con el Arsenal en la Premier League y la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa posterior al partido, Thomas Tuchel enfatizó que el carácter y la experiencia de Declan Rice son cruciales para el éxito del equipo. "Creo que Declan será mi vicecapitán", dijo el especialista alemán. Sin embargo, Tuchel admitió que aún no había mantenido una conversación formal y detallada con el jugador sobre este asunto, y que todo se resolvió de manera informal.

Cabe recordar que Declan Rice anteriormente llevó el brazalete de capitán en un partido amistoso contra Gales cuando Harry Kane estaba ausente de la convocatoria. Según Tuchel, en ese momento le explicó al jugador su lugar en la jerarquía. Las estrellas del Arsenal han comenzado ahora los entrenamientos con el grupo principal, pero su participación en el próximo partido contra Costa Rica sigue siendo incierta.