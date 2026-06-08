Mbappé predice al máximo goleador del Mundial 2026

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Mbappé predice al máximo goleador del Mundial 2026

La estrella del Real Madrid y de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha compartido sus audaces predicciones sobre los máximos goleadores del Mundial 2026. El delantero, que sufrió una dolorosa derrota en la final de Qatar, expresó su disposición a demostrar su dominio en el torneo que se celebrará en Norteamérica. Según Goal.com informa .

En una entrevista relámpago con el creador de contenido Finn Agostinelli en colaboración con Sorare, Kylian Mbappé hizo su elección entre los mejores futbolistas de nuestra era. En el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, eligió a la estrella portuguesa, que es su ídolo. Según Mbappé, Ronaldo logrará marcar más goles que Messi en 2026.

También comentó sobre los jóvenes talentos y sus compañeros de equipo. Aunque valoró al representante del Barcelona, Lamine Yamal, por encima de Erling Haaland y Florian Wirtz, predijo que su compañero del Real Madrid, Vinicius Junior, sería más prolífico que Harry Kane. Sin embargo, en la selección final, se colocó sin dudar por delante de Cristiano Ronaldo.

A pesar de marcar un hat-trick en la final de 2022, Kylian Mbappé, quien perdió el título, admitió que no vuelve a ver ese partido. Según él, ver la final puede despertar "demonios internos". Se espera que el torneo de 2026 pase a la historia como el sexto Mundial tanto para Messi como para Ronaldo.

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Nodirbek Razzokov
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