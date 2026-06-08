La evolución de Lionel Messi: Cinco caras de la leyenda argentina

Lionel Messi se prepara para su sexto Mundial récord, pero el Messi de hoy es completamente diferente al adolescente que debutó en el FC Barcelona. Mientras la mayoría de las estrellas declinan con la edad, el capitán del Inter Miami ha reinventado su estilo de juego durante dos décadas para mantenerse en la cima. A los 16 años, en su debut contra el Oporto de Jose Mourinho, Messi era un extremo derecho explosivo. Su capacidad para recortar hacia el centro con la izquierda incluso asombró a Ronaldinho, entonces el mejor jugador del mundo. Según Goal.com informa .

La trayectoria táctica de Messi entró en una nueva fase con la llegada de Pep Guardiola en 2008. El 2 de mayo de 2009, en un partido donde el Real Madrid fue goleado 6-2 en el Santiago Bernabéu, Guardiola alineó a Messi como «falso nueve». Esta decisión cambió la historia del fútbol. Ocupando el centro en lugar de Samuel Eto'o, Messi comenzó a operar desde posiciones más retrasadas, convirtiéndose en una pesadilla para los defensores. «Con Guardiola empecé a entender los espacios, el control del balón y cómo funciona el juego», recuerda Lionel Messi.

Entre 2011 y 2013, Messi se convirtió en un jugador que rompía el sistema, marcando 96 goles en 69 partidos de La Liga. Ganó cuatro Balones de Oro consecutivos y la Liga de Campeones con el Barcelona. Tras la salida de Xavi y Andres Iniesta del Camp Nou, Messi tuvo que evolucionar de nuevo. Ya no era solo el rematador, sino que se convirtió en el motor principal del equipo. Acercándose al centro del campo, asumió la responsabilidad de organizar el juego.

Durante sus etapas en el PSG y el Inter Miami, Messi se transformó en un creador de juego completo. En la temporada 2019-20, registró 25 goles y 22 asistencias. En Francia, dio más asistencias que goles por primera vez en su carrera. Los analistas argentinos lo describieron como un «goleador convertido en Iniesta». Aunque su velocidad física ha disminuido, su capacidad para leer el juego lo mantiene como uno de los futbolistas más peligrosos del mundo.