El Real Madrid exige que se despoje al Barcelona de sus títulos

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El Real Madrid exige que se despoje al Barcelona de sus títulos

El Real Madrid ha presentado una solicitud oficial a la UEFA para despojar al Barcelona de sus títulos históricos en medio del escándalo de corrupción relacionado con el caso Negreira. Tras una contundente victoria de 65-35 en las elecciones presidenciales, Florentino Pérez lanzó un duro ataque contra su archirrival. Según Goal.com informa .

El club madrileño presentó un informe especial de 500 páginas en la sede de la UEFA en Nyon. Según AS, el documento contiene pruebas de una influencia sistemática en los resultados del campeonato español durante los últimos 20 años. La directiva del Real Madrid considera que la anulación de los trofeos ganados por el Barcelona es el castigo más justo.

Florentino Pérez anunció que las relaciones diplomáticas entre los dos clubes se han roto por completo. Subrayó que el Real Madrid fue privado de muchos puntos debido a decisiones arbitrales sesgadas. En particular, Pérez afirma que entre 16 y 18 puntos fueron 'robados' a su equipo en una de las temporadas anteriores.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, había descrito anteriormente el caso Negreira como una de las situaciones más graves del fútbol. Aunque la organización espera la decisión final de la justicia española, el explosivo paquete de documentos enviado por el Real Madrid podría obligar a la UEFA a reabrir las investigaciones.

Real MadridBarcelonaUEFAFlorentino PérezCaso Negreira
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Nodirbek Razzokov
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