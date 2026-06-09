El Bayern Múnich da un paso serio hacia el traspaso de Marcus Rashford

La batalla oculta y feroz entre los grandes clubes en el mercado europeo de fichajes entra en una nueva fase. El famoso y poderoso club alemán, el Bayern Múnich, está considerando muy seriamente la oportunidad de incorporar al talentoso delantero Marcus Rashford del Manchester United de Inglaterra. Según la última información exclusiva de la prestigiosa publicación deportiva Football365, el destino final de este gran traspaso es actualmente algo complicado e incierto, dependiendo en gran medida de la decisión del club catalán, el FC Barcelona.

El hecho es que el hábil delantero inglés pasó la temporada pasada cedido en el conjunto blaugrana, ofreciendo actuaciones sólidas en los campos españoles. Según los términos del contrato, la directiva del Barcelona tiene la opción de comprar completamente los derechos de traspaso de Rashford por 30 millones de euros. Sin embargo, debido a su situación financiera, los catalanes no tienen prisa por ejercer oficialmente este derecho de prioridad. En su lugar, están explorando a fondo varias opciones, como ampliar la cesión un año más o reducir artificialmente el precio del traspaso.

La vacilación del gigante catalán y la falta de una decisión final han obligado a la directiva del Manchester United a buscar otras medidas. Los Diablos Rojos, bajo la gestión de los Glazer, han anunciado que están totalmente dispuestos a escuchar cualquier oferta beneficiosa y oficial de otros equipos europeos por el jugador. El Bayern Múnich pretende aprovechar esta situación favorable. Para reforzar su línea de ataque, la máquina alemana está dispuesta a pagar sin objeciones los 30 millones de euros solicitados por los mancunianos.

Sin embargo, el principal y mayor obstáculo al que se enfrenta el club muniqués en este posible traspaso son las extraordinariamente altas demandas financieras y el salario de Marcus Rashford. Actualmente, la estrella inglesa percibe un salario semanal de 346.000 euros, una cifra que podría alterar ligeramente el equilibrio salarial interno del club alemán. No obstante, los alemanes continúan las negociaciones para resolver este traspaso durante el verano.

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