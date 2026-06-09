Thierry Henry reacciona al fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona

La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, elogió los esfuerzos de Anthony Gordon por hablar español tras unirse al Barcelona. El exdelantero francés cree que el extremo inglés encaja perfectamente en el estilo de juego del club. Henry destacó la importancia de cerrar el traspaso antes del Mundial y predijo que Gordon tendría un gran éxito en Cataluña. Según Goal.com informa .

Al hablar del futbolista fichado del Newcastle por casi 80 millones de euros, Henry dijo que su velocidad y su capacidad para superar a los defensores en el uno contra uno reforzarían el ataque de los "azulgranas". En particular, se espera que la versatilidad de Gordon para jugar en cualquier posición ofensiva sea muy valiosa para el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick.

"Creo que Anthony Gordon puede tener un gran impacto en un equipo que juega un fútbol bonito. Es capaz de estirar la defensa rival porque se desmarca bien en los espacios vacíos y tiene olfato de gol. Puede jugar por la izquierda, la derecha y el centro, tal como hizo en el Newcastle. Esto se ha convertido en un sueño hecho realidad para él", dijo Henry en una entrevista con Betway.

Fuera del campo, Gordon llamó la atención de todos al hablar español en su presentación. Henry considera esto un paso importante para adaptarse al nuevo entorno y conectar con la afición. "Cuando llegas a un lugar nuevo, tienes que hacer eso — tienes que adaptarte. Esto demuestra que entiende dónde ha llegado. Al ver sus esfuerzos, pensé: 'Bien hecho, amigo mío'", añadió la leyenda del fútbol.