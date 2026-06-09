Thierry Henry reacciona al fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona

·10·Deportes
Thierry Henry reacciona al fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona

La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, elogió los esfuerzos de Anthony Gordon por hablar español tras unirse al Barcelona. El exdelantero francés cree que el extremo inglés encaja perfectamente en el estilo de juego del club. Henry destacó la importancia de cerrar el traspaso antes del Mundial y predijo que Gordon tendría un gran éxito en Cataluña. Según Goal.com informa .

Al hablar del futbolista fichado del Newcastle por casi 80 millones de euros, Henry dijo que su velocidad y su capacidad para superar a los defensores en el uno contra uno reforzarían el ataque de los "azulgranas". En particular, se espera que la versatilidad de Gordon para jugar en cualquier posición ofensiva sea muy valiosa para el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick.

"Creo que Anthony Gordon puede tener un gran impacto en un equipo que juega un fútbol bonito. Es capaz de estirar la defensa rival porque se desmarca bien en los espacios vacíos y tiene olfato de gol. Puede jugar por la izquierda, la derecha y el centro, tal como hizo en el Newcastle. Esto se ha convertido en un sueño hecho realidad para él", dijo Henry en una entrevista con Betway.

Fuera del campo, Gordon llamó la atención de todos al hablar español en su presentación. Henry considera esto un paso importante para adaptarse al nuevo entorno y conectar con la afición. "Cuando llegas a un lugar nuevo, tienes que hacer eso — tienes que adaptarte. Esto demuestra que entiende dónde ha llegado. Al ver sus esfuerzos, pensé: 'Bien hecho, amigo mío'", añadió la leyenda del fútbol.

BarcelonaAnthony GordonThierry HenryFichajesLa Liga
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Didier Deschamps opina sobre la racha sin goles de Kylian MbappéDidier Deschamps opina sobre la racha sin goles de Kylian MbappéHoy, 14:19Los servicios de seguridad de EE. UU. someten a la selección de Uzbekistán a estrictos controlesLos servicios de seguridad de EE. UU. someten a la selección de Uzbekistán a estrictos controlesHoy, 13:41Estrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y ArgentinaEstrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y ArgentinaHoy, 12:10Jose Mourinho quiere llevar a Nico Schlotterbeck al Real MadridJose Mourinho quiere llevar a Nico Schlotterbeck al Real MadridHoy, 11:56Arsenal destituye inesperadamente al jefe del departamento médicoArsenal destituye inesperadamente al jefe del departamento médicoHoy, 11:13Abbosbek Fayzullayev llama la atención de los ojeadores del Liverpool...Abbosbek Fayzullayev llama la atención de los ojeadores del Liverpool...Hoy, 11:02
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán