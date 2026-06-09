Donald Trump fue abucheado en las Finales de la NBA (Video)

Al otro lado del océano, particularmente en Nueva York, la metrópolis estadounidense más famosa, un evento escandaloso sacudió los mundos del deporte y la política. El presidente de EE. UU., Donald Trump, asistió el 8 de junio al partido decisivo de las Finales de la National Basketball Association (NBA) entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Durante este intenso encuentro en el Madison Square Garden, el presidente fue inesperadamente objeto de abucheos masivos por parte de los aficionados locales.

Cabe destacar que Donald Trump hizo historia como el primer presidente en ejercicio en presenciar un partido de las Finales de la NBA en vivo desde la arena en la larga historia de Estados Unidos. Vio este histórico partido desde el palco VIP especial del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado por su nieto Kai y su asesor político personal, Boris Epshteyn. De hecho, Trump es considerado un fanático acérrimo y de larga data de los New York Knicks, habiendo asistido regularmente a los partidos del club desde la década de 1990.

Las medidas de seguridad en el pabellón deportivo se reforzaron drásticamente debido a la inesperada visita del jefe de la Casa Blanca. Incluso la administración de la ciudad de Nueva York se vio obligada a cancelar urgentemente los planes de transmitir el partido en pantallas gigantes instaladas en las calles fuera del estadio por razones de seguridad.

El desagradable incidente ocurrió antes del comienzo del partido, durante la interpretación del himno nacional. Cuando la imagen del presidente apareció en las grandes pantallas del estadio durante unos segundos, miles de aficionados que llenaban las gradas abuchearon al unísono en señal de protesta. En ese momento, Trump sonreía y saludaba a los aficionados a través de la pantalla. Solo después de que las cámaras enfocaran rápidamente a los jugadores de los Knicks, el ruido en la arena se transformó en aplausos.

Aunque la situación fue algo incómoda, el propio Trump aceptó esta fría recepción con mucha calma y compostura. Después del partido, intentó suavizar la situación en una entrevista con los medios, sonriendo y diciendo: "Creo que en el estadio hubo principalmente vítores y aplausos". Curiosamente, el jefe de la Casa Blanca incluso logró dormitar brevemente durante una parte del intenso partido.

De hecho, las relaciones entre Donald Trump y el mundo de la NBA han sido frías y tensas durante mucho tiempo. La National Basketball Association se considera el sistema más "liberal" y de pensamiento libre entre las cuatro grandes ligas profesionales deportivas de EE. UU., y muchas de sus estrellas se han opuesto abiertamente a las políticas de Trump. Las estrellas más influyentes de la liga, como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, criticaron duramente a Trump durante su primer mandato presidencial. En 2017, en respuesta a las duras declaraciones de los atletas, Trump canceló demostrativamente la ceremonia tradicional de recibir a los campeones de la NBA, los Golden State Warriors, en la Casa Blanca.

Este enfrentamiento fue el tercer partido de la gran serie final, que se juega al mejor de siete. Los San Antonio Spurs aseguraron una victoria importante con un marcador de 115-111. Sin embargo, los New York Knicks siguen liderando la serie global 2-1. El próximo intenso enfrentamiento tendrá lugar nuevamente en Nueva York en la noche del 11 de junio.

Esta final es una revancha histórica única, una repetición de las legendarias batallas decisivas de 1999. En aquella ocasión, estos dos gigantes también lucharon por el campeonato, imponiéndose el rápido equipo de San Antonio por 4-1. En el periodo intermedio, los Spurs levantaron el trofeo de la NBA cuatro veces más (la última en 2014), mientras que los Knicks no lograron llegar a las finales ni una sola vez durante ese tiempo. La última alegría de campeonato del club neoyorquino se remonta al lejano año 1973.

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