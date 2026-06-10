Micah Richards: Jude Bellingham es el mejor jugador de Inglaterra

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Micah Richards: Jude Bellingham es el mejor jugador de Inglaterra

El exdefensa Micah Richards insistió en que el debate sobre el lugar de Jude Bellingham en la selección de Inglaterra debería terminar. Calificó al centrocampista del Real Madrid como una "verdadera superestrella". Aunque Thomas Tuchel declaró que nadie tiene garantizado un puesto en el once inicial, Richards señaló que el jugador de 22 años sigue siendo el mejor futbolista del país de cara al Mundial de 2026. Así lo informa Goal.com .

Hablando en el podcast "The Rest Is Football", Richards elogió la importancia de Bellingham para el equipo. "Cuando se trata de partidos importantes, Jude Bellingham —estrella del Real Madrid y ganador de la Champions League— siempre ha sido el salvador en torneos donde Inglaterra ha sufrido. Tiene el carácter para asumir la responsabilidad. Ni siquiera debería ser un tema de discusión, es el mejor y debe ser titular", dijo el exfutbolista.

Gary Lineker estuvo de acuerdo, añadiendo que para ganar trofeos importantes, un equipo necesita jugadores que puedan decidir partidos. Sin embargo, la competencia se ha intensificado bajo la dirección de Thomas Tuchel. En particular, Morgan Rogers, del Aston Villa, es visto como un candidato serio para la posición de número 10. Alan Shearer cree que Tuchel hace bien en confiar en Rogers, quien atraviesa un gran estado de forma.

No obstante, el propio Rogers habla positivamente de su compañero Bellingham. Afirmó que el deseo de ganar de Jude es el más fuerte del mundo y que su carácter no debe ser malinterpretado. Tuchel, aunque elogia la determinación de Bellingham, ha enfatizado repetidamente que el sistema colectivo está por encima de cualquier estrella individual.

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Nodirbek Razzokov
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