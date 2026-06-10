Hugo Almeida: La edad no es un problema para Cristiano Ronaldo

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Hugo Almeida: La edad no es un problema para Cristiano Ronaldo

El exdelantero de la selección de Portugal, Hugo Almeida, cree que Cristiano Ronaldo, de 41 años, seguirá siendo una figura clave en la Copa Mundial de 2026. Aunque el legendario atacante se acerca a la etapa final de su carrera, su experiencia y habilidad son destacadas como cruciales para la Seleção. Así lo informa Goal.com.

Almeida jugó junto a Cristiano Ronaldo en los torneos de 2010 y 2014 y valora mucho su ética de trabajo. "Hoy vemos a jugadores de 39, 40 e incluso 41 años en excelente condición física. Ronaldo se está preparando mejor que nunca. Persigue el único trofeo que falta en su colección: la Copa del Mundo", dijo el exjugador en una entrevista con Lusa.

Aunque la estrella del Al-Nassr no es tan veloz como en sus épocas en el Manchester United o el Real Madrid, su inteligencia futbolística sigue siendo considerada inigualable. Almeida instó a los aficionados a no esperar al Ronaldo de 20 años, sino a apreciar su nivel actual, lleno de experiencia y capaz de decidir el resultado de un partido. Se espera que esta experiencia sea vital para el equipo de Roberto Martínez en la fase de grupos contra rivales como Uzbekistán, Colombia y la RD del Congo.

Almeida también incluyó a Portugal entre los favoritos del torneo junto a Francia, España, Alemania, Brasil y la vigente campeona, Argentina. Cree que la profundidad de la plantilla y el hecho de que los jugadores compitan en los mejores clubes del mundo le dan a Portugal la oportunidad de ser campeona del mundo por primera vez.

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Nodirbek Razzokov
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