¿Volverá Trent Alexander-Arnold a la Premier League?

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¿Volverá Trent Alexander-Arnold a la Premier League?

Trent Alexander-Arnold podría estar viviendo "noches de insomnio" y algo de arrepentimiento tras su fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, el excentrocampista del Liverpool, Danny Murphy, declaró a GOAL que no cree que el canterano del Liverpool regrese a Anfield y que le sorprendería tal traspaso. Así lo informa Goal.com .

Una difícil temporada de debut en España y su exclusión de la selección inglesa para el Mundial de 2026 bajo el mando de Thomas Tuchel plantean dudas sobre el futuro del defensa de 27 años. El traslado al Santiago Bernabéu en 2025 se vio como una oportunidad para que Alexander-Arnold alcanzara un nuevo nivel, pero las lesiones y la competencia con Dani Carvajal han complicado las cosas.

La exigente afición madridista aún no ha terminado de aceptar al jugador, que solo ha disputado 21 partidos de La Liga en la temporada 2025-26. Mientras tanto, el Liverpool también nota su ausencia: Jeremie Frimpong no logró destacar, el equipo terminó la temporada en quinto lugar y Arne Slot fue destituido.

Según Murphy, es natural que cualquier jugador se pregunte "¿qué he hecho?" cuando una nueva aventura no sale como esperaba. "Él confía en sus capacidades, pero claramente no está satisfecho con la temporada. Aun así, su regreso al Liverpool es un tema difícil. Primero, los aficionados quedaron descontentos con la forma en que se fue y, segundo, es difícil encontrar un equipo en la Premier League que pueda pagar el enorme salario que recibe en Madrid", afirma el experto.

Por ahora, Trent Alexander-Arnold se centra en su recuperación y en la preparación para la próxima temporada. Tiene contrato con el Real Madrid y se considera que aún tiene oportunidades de demostrar su valía en la capital española.

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Nodirbek Razzokov
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