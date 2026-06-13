Zlatan Ibrahimovic sobre Lamine Yamal: Vale cada centavo

El exdelantero del Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, ha señalado a Lamine Yamal como el jugador que más ganas tiene de ver en la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero sueco cree que el joven talento de los azulgranas posee cualidades únicas que hacen que valga la pena pagar cualquier precio por una entrada. Así lo informa Goal.com informa .

Lamine Yamal estuvo de baja el pasado abril tras sufrir una lesión contra el Celta de Vigo. Sin embargo, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha confirmado que la joven estrella está lista para el primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista con Fox Sports, Ibrahimovic dijo: "Lamine Yamal es un jugador especial. Es el tipo de jugador por el que compras las entradas más caras solo para venir al estadio y disfrutar del espectáculo".

El exdelantero del Milan y del PSG destacó que ver a Yamal en directo es algo totalmente distinto a verlo por televisión. Según él, el control de balón, el regate y la capacidad goleadora del extremo de 18 años lo distinguen de sus compañeros. En la temporada 2025-26, Yamal disputó 45 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, registrando 24 goles y 18 asistencias, además de ganar el título de La Liga.

Con 25 partidos ya disputados con la selección española, Yamal desempeñó un papel clave en la conquista de la Euro 2024. Ahora, a sus 18 años, se prepara para debutar en una Copa del Mundo. España ha quedado encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.