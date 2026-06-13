Zlatan Ibrahimovic sobre Lamine Yamal: Vale cada centavo

·29·Deportes
Zlatan Ibrahimovic sobre Lamine Yamal: Vale cada centavo

El exdelantero del Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, ha señalado a Lamine Yamal como el jugador que más ganas tiene de ver en la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero sueco cree que el joven talento de los azulgranas posee cualidades únicas que hacen que valga la pena pagar cualquier precio por una entrada. Así lo informa Goal.com informa .

Lamine Yamal estuvo de baja el pasado abril tras sufrir una lesión contra el Celta de Vigo. Sin embargo, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha confirmado que la joven estrella está lista para el primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista con Fox Sports, Ibrahimovic dijo: "Lamine Yamal es un jugador especial. Es el tipo de jugador por el que compras las entradas más caras solo para venir al estadio y disfrutar del espectáculo".

El exdelantero del Milan y del PSG destacó que ver a Yamal en directo es algo totalmente distinto a verlo por televisión. Según él, el control de balón, el regate y la capacidad goleadora del extremo de 18 años lo distinguen de sus compañeros. En la temporada 2025-26, Yamal disputó 45 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, registrando 24 goles y 18 asistencias, además de ganar el título de La Liga.

Con 25 partidos ya disputados con la selección española, Yamal desempeñó un papel clave en la conquista de la Euro 2024. Ahora, a sus 18 años, se prepara para debutar en una Copa del Mundo. España ha quedado encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Lamine YamalZlatan IbrahimovicBarcelonaEspañaCopa del Mundo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Liverpool, listo para luchar contra el Bayern por Rio NgumohaEl Liverpool, listo para luchar contra el Bayern por Rio NgumohaHoy, 16:37Kaka revela las razones de su fracaso en el Real MadridKaka revela las razones de su fracaso en el Real MadridHoy, 16:33David Beckham recibe una estrella en Hollywood: Un momento históricoDavid Beckham recibe una estrella en Hollywood: Un momento históricoHoy, 16:14Steven Gerrard revela su favorito para ganar la Copa del MundoSteven Gerrard revela su favorito para ganar la Copa del MundoHoy, 15:09Se espera que Elliot Anderson se convierta en jugador del Manchester City en los próximos díasSe espera que Elliot Anderson se convierta en jugador del Manchester City en los próximos díasHoy, 14:36El entrenador de Abbosbek evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026El entrenador de Abbosbek evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026Hoy, 14:30
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe