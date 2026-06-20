El Bayern prepara contratos récord para retener a sus estrellas

De cara al mercado de fichajes de verano, el Bayern Munich está tomando medidas serias para renovar a sus líderes y apagar el interés de los grandes de Europa. El gigante alemán prepara nuevos contratos financieramente muy atractivos para sus dos principales fuerzas ofensivas: Michael Olise y Harry Kane. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Michael Olise, quien ha destacado en Munich durante las últimas dos temporadas, se ha convertido en un objetivo principal para clubes como el Real Madrid y el Liverpool. Según el Mirror, la directiva del Bayern está dispuesta a aumentar drásticamente el salario del extremo francés de 24 años para retenerlo. Se espera que al jugador, que actualmente cobra 13 millones de libras anuales, se le ofrezcan 22 millones de libras en el nuevo contrato.

Reacción al interés del Real Madrid

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, concedió una entrevista al Bild con el fin de poner fin a los rumores sobre Michael Olise. Subrayó que el club no tiene intención de vender a sus estrellas y que cualquier oferta de 150 millones de euros esperada por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sería rechazada. "Michael Olise es un jugador del Bayern con contrato a largo plazo. Si Florentino Pérez quiere enviar una oferta, que no pierda su tiempo", añadió el directivo del club.

Al mismo tiempo, los muniqueses trabajan para prorrogar el acuerdo actual con su máximo goleador, Harry Kane, hasta 2029. Según Sky Germany, ya se han producido negociaciones preliminares entre ambas partes. El delantero inglés de 32 años, que anotó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, se ha convertido en la figura más importante del club.

Sin embargo, Harry Kane no tiene prisa por tomar una decisión final sobre su futuro. El futbolista centra ahora toda su atención en su participación con la selección nacional y ha pedido suspender todas las negociaciones hasta el final de la Copa del Mundo. El delantero no se opone a quedarse en Munich, pero el acuerdo oficial solo podría concretarse tras el torneo internacional.

Cabe recordar que el Bayern pagó 95 millones de euros al Tottenham por el traspaso de Harry Kane en 2023. Actualmente percibe un salario de unos 25 millones de euros anuales, siendo uno de los jugadores mejor pagados del club. Al retener a estas dos estrellas, el club de Munich aspira a seguir siendo uno de los principales favoritos en la Champions League y en la liga doméstica en las próximas temporadas.