El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, ha hecho una declaración sorprendente. Según el técnico, el delantero de la selección argentina y del Atlético Madrid, Julián Álvarez, es el jugador que mejor encaja con su estilo de juego y sus ideas tácticas. Así lo informa Goal.com basándose en la cadena COPE. Goal.com informa la noticia.

El técnico de los campeones de Europa destacó que, si hubiera tenido la oportunidad, habría convocado a Álvarez para la selección española. De la Fuente no ocultó que valora al delantero argentino por encima no solo de Lionel Messi, sino también de estrellas mundiales como Kylian Mbappé y Vinicius Junior del Real Madrid.

Elección táctica y antiguos debates

Este «vínculo» entre Luis de la Fuente y Julián Álvarez no es nuevo. En 2022, durante el proceso de votación del premio FIFA The Best, el entrenador sorprendió a todos al colocar a Álvarez en primer lugar. En aquel momento, muchos acusaron al técnico de ignorar a Lionel Messi, pero el entrenador defendió firmemente su decisión.

« No me equivoqué en aquel momento. Julián Álvarez encaja perfectamente con mis ideas sobre el fútbol. Habría sido una figura fundamental en nuestro sistema», explicó el técnico sobre su elección. Según sus palabras, la capacidad de trabajo del delantero y su polivalencia en el campo encajan idealmente en el dibujo actual de la selección española.

Actualmente, jugadores como Mikel Oyarzabal actúan en la línea de ataque de España. Sin embargo, De la Fuente cree que un jugador con el perfil de Álvarez llevaría el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel. Reconociendo la habilidad de Mbappé y Vinicius Junior, manifestó que, desde el punto de vista táctico, seguiría prefiriendo al argentino.

¿Por qué Julián Álvarez?

Después de ganar todos los trofeos posibles con el Manchester City, Julián Álvarez fichó por el Atlético Madrid esta temporada. Su actividad incansable en el campo, su presión sobre los defensores y su adaptabilidad al juego colectivo cautivan a muchos entrenadores.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este traspaso y las opiniones del entrenador resultan interesantes, ya que la escuela de fútbol española y los debates de La Liga cuentan con una gran audiencia en el país. Estas audaces opiniones de De la Fuente demuestran una vez más que el fútbol español pone más énfasis en los ejecutores que encajan en el sistema que en las estrellas individuales.

Para concluir, cuando fue criticado por no votar a Messi en su momento, Luis de la Fuente respondió: «No estaba borracho, simplemente me gusta Julián. Es campeón del mundo y un jugador extraordinario». Hoy en día, la posición del entrenador al respecto parece no haber cambiado.