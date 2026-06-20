Morten Hjulmand se despide del Sporting: Ruben Amorim lo quiere en el AC Milan

El capitán del Sporting de Lisboa, Morten Hjulmand, ha decidido dejar el club en el mercado de fichajes de verano. El centrocampista danés ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico. El AC Milan se posiciona como el principal candidato para su próximo destino. Se espera que este traspaso no sea solo un refuerzo para el club, sino el inicio de una nueva colaboración entre el jugador y su antiguo mentor, Ruben Amorim. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por el diario Record, el futbolista de 26 años siente que ha llegado el momento de dejar Lisboa. Tras tres años en el Sporting, Hjulmand estuvo cerca de salir el año pasado, pero la directiva del club bloqueó su transferencia. A cambio, la directiva prometió dejarlo marchar este verano si llegaba una oferta adecuada.

El factor Ruben Amorim y el regreso a la Serie A

El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, juega el papel más importante en el traspaso de Hjulmand. Fue precisamente Amorim quien trajo al jugador a Lisboa en 2023 y le entregó la capitanía. El técnico considera al centrocampista danés como la figura central de su sistema y ya ha discutido su fichaje con la directiva de los Rossoneri. Según Goal.com, Amorim considera a Hjulmand como el pivote ideal para cualquier club de élite.

El campeonato italiano no es desconocido para el jugador. Antes de pasar al Sporting, defendió los colores del Lecce y ya se adaptó al ambiente de la Serie A. Por ello, el regreso de Hjulmand a Italia para probarse en un equipo de alto nivel parece un paso lógico en su carrera.

Competencia y precio del traspaso

Aunque el AC Milan es el principal pretendiente, la lucha por el traspaso no será sencilla. El Atlético de Madrid y varios clubes punteros de la Premier League inglesa han mostrado interés en Hjulmand. Aunque la directiva del Sporting prometió dejar ir al jugador por un «precio razonable», la competencia podría elevar el coste. Una situación similar ocurrió anteriormente con el traspaso de Viktor Gyökeres.

Según los cálculos actuales, si no llegan ofertas inesperadamente altas de Inglaterra o España, el AC Milan podría cerrar este traspaso en torno a los 35-40 millones de euros. Aunque existen dudas internas sobre gastar tal cantidad en esta posición, se espera que el «efecto Amorim» influya en la decisión final. El entrenador desea fervientemente ver a su general de confianza en el estadio San Siro.

Si se concreta este traspaso, el centro del campo del AC Milan se fortalecerá significativamente. La capacidad de liderazgo de Hjulmand y su comprensión perfecta de la filosofía del entrenador tendrán, sin duda, un impacto positivo en los resultados del equipo la próxima temporada. Por ahora, las partes trabajan en el acuerdo final.