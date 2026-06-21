Dalot: «Todo el mundo sabe cómo responde Cristiano a las críticas»

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Dalot: «Todo el mundo sabe cómo responde Cristiano a las críticas»

El defensa de la selección nacional de Portugal, Diogo Dalot, expresó su opinión sobre los rumores y las críticas que rodean a su compañero y capitán Cristiano Ronaldo. Dalot destacó que la inmensa experiencia de Ronaldo sigue siendo uno de los factores más importantes para el equipo.

Declaración de Diogo Dalot

Según el jugador, la presión y las críticas son naturales en torneos importantes como la Copa del Mundo:

«Todo el mundo sabe cómo responde Cristiano a las críticas. Tiene más de 20 años de experiencia en la selección nacional. Creo que Ronaldo aporta confianza al equipo. Las críticas son parte del juego, especialmente considerando que el torneo en el que participamos es uno de los más grandes, o quizás el más grande del mundo».

Puntos clave de la entrevista

Dalot mencionó los siguientes aspectos sobre el ambiente interno en el campamento de Portugal y la actitud del equipo hacia el capitán:

  • Confianza mutua estable: La confianza de los jugadores en Ronaldo y la del delantero en todo el equipo nunca ha cambiado y seguirá siendo así.

  • Tranquilidad mental: La sola presencia de Ronaldo en la plantilla brinda a sus compañeros una confianza adicional y un sentimiento de audacia.

  • Preparación máxima: El legendario futbolista, que ha superado numerosas pruebas a lo largo de su carrera, está siempre listo para jugar contra cualquier rival con la camiseta de la selección.

Cabe recordar que la selección de Portugal se enfrentará a la selección de Uzbekistán en la 2ª jornada de la fase de grupos. El encuentro está programado para el 23 de junio a las 22:00 hora de Tashkent.

Diogo DalotCristiano RonaldoPortugalUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
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