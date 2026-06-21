Japón golea a Túnez: se intensifica la lucha en el grupo

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Japón golea a Túnez: se intensifica la lucha en el grupo

Ha concluido la segunda jornada del grupo F de la Copa del Mundo. Tras la contundente victoria de los Países Bajos sobre Suecia (5:1), la selección de Japón se enfrentó a Túnez. En el encuentro disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, México, los asiáticos mostraron una superioridad absoluta y lograron una sólida victoria por 4:0.

Cronología del partido y goles

La selección japonesa tomó la iniciativa desde el comienzo, ejerciendo una presión constante sobre la línea defensiva de Túnez. Esta táctica dio sus frutos rápidamente :

  • Minuto 4: Daichi Kamada abre el marcador — 0:1.

  • Minuto 31: Ayse Ueda amplía la ventaja — 0:2.

  • Minuto 69: Jun’ya Ito anota el tercer gol para Japón — 0:3.

  • Minuto 84: Ayse Ueda anota su segundo gol, completando un doblete y poniendo el punto final al encuentro — 0:4.

Situación del grupo

Tras esta importante victoria, la selección de Japón ha mejorado sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa. Actualmente, los Países Bajos lideran el grupo F con 4 puntos, mientras que Suecia tiene 3 puntos. Los próximos partidos decidirán definitivamente quiénes obtendrán el pase a los playoffs.

Alineaciones iniciales de los equipos

A continuación, la lista de los jugadores que comenzaron el encuentro :

Túnez — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.
Japón — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.

JapónTúnezPaíses BajosSueciaMonterrey
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Shuhrat Razzakov
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