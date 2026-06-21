Túnez queda eliminado prematuramente de la competición
La selección nacional de Túnez sufrió una dura derrota ante Japón en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Este resultado de 0-4 deja a los africanos sin ninguna posibilidad, ni siquiera teórica, de avanzar a los play-offs.
El cambio de entrenador no dio resultados
El Mundial comenzó mal para Túnez desde los primeros días. Los cambios internos en la plantilla no lograron solucionar la situación:
En la primera jornada, sufrieron una pesada derrota 1-5 contra la selección de Suecia.
Tras este fracaso, el director técnico del equipo fue sustituido inmediatamente.
En la segunda jornada, el equipo bajo el mando del nuevo entrenador cayó 0-4 ante Japón, sin lograr sumar ningún punto.
Situación actual del Grupo F
Tras dos jornadas, la tabla de posiciones del Grupo F es la siguiente:
Selección
PJ
Pts
Goles
Posición
Países Bajos
2
4
7:3
Líder del grupo
Japón
2
4
6:2
Líder del grupo
Suecia
2
3
6:6
Tercer lugar
Túnez
2
0
1:9
Último lugar (eliminado)
Rival de la última jornada: Países Bajos
En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Túnez se enfrentará a Países Bajos, uno de los líderes del grupo.
Los "Oranje" empataron previamente 2-2 contra Japón y golearon a Suecia 5-1. Para Túnez, este encuentro servirá para salvar el honor y despedirse dignamente del torneo.
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