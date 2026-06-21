Behruz Karimov se pierde el partido de Uzbekistán contra Portugal

Behruz Karimov, integrante de la selección juvenil de Uzbekistán, no participará en el encuentro contra Portugal debido a una lesión.

El lateral tuvo una buena actuación en el primer partido del mundial contra Colombia. Sin embargo, después de eso, una lesión previa volvió a molestarlo.

Behruz Karimov no participó en los primeros entrenamientos grupales tras el partido. Ayer entrenó de forma individual. Por este motivo, el cuerpo técnico no podrá contar con él para el duelo ante Portugal.

Ahora se espera que el futbolista se recupere para el siguiente encuentro. La selección juvenil de Uzbekistán jugará uno de sus próximos partidos contra Congo.