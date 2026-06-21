El seleccionador de la selección nacional de Irán, Amir Galenoi, hizo una declaración contundente sobre las restricciones de entrada a Estados Unidos, las tensiones militar-políticas entre ambos países y las condiciones desiguales creadas por los organizadores de la Copa del Mundo. El especialista subrayó que los problemas extra-deportivos que enfrenta el equipo están rompiendo el espíritu del fútbol.

Problemas extra-deportivos y restricciones de visado

Según el entrenador, los obstáculos organizativos han afectado gravemente el proceso de adaptación del equipo al torneo :

Llegada tardía : La selección de Irán llegó muy tarde a la competición, perdiendo al menos dos semanas para adaptarse a las nuevas condiciones.

Limitación de la delegación : Uno de los puntos más lamentables es que no se concedieron visados a los dirigentes del fútbol iraní ni a los representantes de los medios de comunicación para seguir al equipo.

"Tenemos muchísimos problemas, especialmente fuera del campo. Me dirigí a los entrenadores de las otras 47 selecciones que participan en la Copa del Mundo, pero ninguno respondió... Este trato no corresponde en absoluto al estatus de una Copa del Mundo. ¿Invitan a una selección nacional, pero no aceptan a su personal?", dijo el entrenador.

Falta de tiempo antes del partido contra Bélgica

Antes del importante encuentro contra Bélgica que se disputa hoy, se informó que los organizadores no crearon las condiciones suficientes para la selección de Irán. Galenoi enumeró los siguientes problemas en el proceso de preparación :

Según el plan del entrenador, el equipo necesitaba al menos 24 horas de descanso y preparación antes del partido.

Sin embargo, los organizadores solo asignaron 16 horas al equipo de Irán.

Debido a esta falta de tiempo, los futbolistas se vieron obligados a interrumpir el entrenamiento oficial a la mitad. El entrenador calificó esta situación como una injusticia total.

Llamado al pueblo iraní y deseo de paz

Amir Galenoi afirmó que, a pesar de los obstáculos políticos y organizativos, los jugadores darán todo de sí en el campo y jugarán únicamente por los aficionados :