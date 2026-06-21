El seleccionador de Irán denuncia restricciones e injusticias en EE. UU.

·28·Deportes
El seleccionador de Irán denuncia restricciones e injusticias en EE. UU.

El seleccionador de la selección nacional de Irán, Amir Galenoi, hizo una declaración contundente sobre las restricciones de entrada a Estados Unidos, las tensiones militar-políticas entre ambos países y las condiciones desiguales creadas por los organizadores de la Copa del Mundo. El especialista subrayó que los problemas extra-deportivos que enfrenta el equipo están rompiendo el espíritu del fútbol.

Problemas extra-deportivos y restricciones de visado

Según el entrenador, los obstáculos organizativos han afectado gravemente el proceso de adaptación del equipo al torneo :

  • Llegada tardía : La selección de Irán llegó muy tarde a la competición, perdiendo al menos dos semanas para adaptarse a las nuevas condiciones.

  • Limitación de la delegación : Uno de los puntos más lamentables es que no se concedieron visados a los dirigentes del fútbol iraní ni a los representantes de los medios de comunicación para seguir al equipo.

"Tenemos muchísimos problemas, especialmente fuera del campo. Me dirigí a los entrenadores de las otras 47 selecciones que participan en la Copa del Mundo, pero ninguno respondió... Este trato no corresponde en absoluto al estatus de una Copa del Mundo. ¿Invitan a una selección nacional, pero no aceptan a su personal?", dijo el entrenador.

Falta de tiempo antes del partido contra Bélgica

Antes del importante encuentro contra Bélgica que se disputa hoy, se informó que los organizadores no crearon las condiciones suficientes para la selección de Irán. Galenoi enumeró los siguientes problemas en el proceso de preparación :

  • Según el plan del entrenador, el equipo necesitaba al menos 24 horas de descanso y preparación antes del partido.

  • Sin embargo, los organizadores solo asignaron 16 horas al equipo de Irán.

  • Debido a esta falta de tiempo, los futbolistas se vieron obligados a interrumpir el entrenamiento oficial a la mitad. El entrenador calificó esta situación como una injusticia total.

Llamado al pueblo iraní y deseo de paz

Amir Galenoi afirmó que, a pesar de los obstáculos políticos y organizativos, los jugadores darán todo de sí en el campo y jugarán únicamente por los aficionados :

  • Gratitud hacia los aficionados : El equipo salta al campo precisamente para alegrar a sus compatriotas y elevar su ánimo.

  • Estatus del país : El entrenador afirmó que, incluso gastando miles de millones de dólares, es difícil restaurar plenamente la justicia en estas condiciones, y que esta situación demuestra que Irán es un país oprimido.

  • Esperanza de una paz estable : El especialista destacó que no espera situaciones temporales creadas artificialmente, sino que espera que en el futuro se establezca una paz real y estable en el mundo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Reece James lamenta profundamente la salida de Marc Cucurella al Real MadridReece James lamenta profundamente la salida de Marc Cucurella al Real MadridHoy, 16:59Leah Williamson, estrella del Arsenal y de Inglaterra, comparte fotos de su vida privadaLeah Williamson, estrella del Arsenal y de Inglaterra, comparte fotos de su vida privadaHoy, 16:54Koloskov evalúa las posibilidades de Uzbekistán para avanzar a los play-offsKoloskov evalúa las posibilidades de Uzbekistán para avanzar a los play-offsHoy, 16:40¿Conflicto entre Endrick y Carlo Ancelotti? El prodigio brasileño desmiente los rumores¿Conflicto entre Endrick y Carlo Ancelotti? El prodigio brasileño desmiente los rumoresHoy, 16:19Declan Rice admite haber jugado lesionado durante medio añoDeclan Rice admite haber jugado lesionado durante medio añoHoy, 15:52Luis de la Fuente: comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi es un errorLuis de la Fuente: comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi es un errorHoy, 15:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?