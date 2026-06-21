Hayden Hackney en el radar del Manchester United: expertos advierten sobre el traspaso

Los rumores de traspaso en torno a Hayden Hackney, centrocampista del Middlesbrough inglés, se han intensificado. El jugador de 23 años ha despertado el serio interés de gigantes de la Premier League como el Manchester United, Everton y Tottenham. Sin embargo, expertos del sector advierten que una elección incorrecta podría perjudicar gravemente la carrera del joven talento. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Brian Deane, exinternacional inglés, aconsejó al jugador priorizar los minutos de juego sobre los aspectos financieros. En su opinión, para Hayden Hackney, quien es titular habitual en el Middlesbrough, quedar relegado al banquillo de un club grande significaría detener su evolución.

¿Un paso arriesgado para su carrera?

La temporada pasada, el Middlesbrough perdió la oportunidad de ascender a la máxima categoría tras caer ante el Hull City en los play-offs. A pesar de ello, Hackney fue reconocido como una de las estrellas más brillantes del Championship. Según Goal.com, al contrato actual del jugador le queda un año, lo que intensifica la competencia en el mercado de fichajes.

Brian Deane afirmó en una entrevista con Ticombo: "Es una situación muy compleja. Es joven y es natural que quiera dar el siguiente paso. Pero debe ser muy cuidadoso con el club al que se una. Si elige el equipo equivocado, no tendrá el tiempo de juego necesario y esto frenará su crecimiento".

En la opción del Manchester United existe un factor particular. La leyenda del club y actual entrenador del Middlesbrough, Michael Carrick, es uno de los principales impulsores de este traspaso. Carrick ha trabajado con Hackney durante tres temporadas y, valorando positivamente su potencial, cree que el jugador puede reforzar el centro del campo de los "Red Devils".

Everton — la opción de la estabilidad

Al mismo tiempo, los expertos consideran que la opción del Everton es el camino más adecuado para Hayden Hackney. El club de Merseyside se caracteriza por dar más oportunidades a los jóvenes y poseer un entorno estable. Aquí, el jugador podría adaptarse más fácilmente al ritmo de la Premier League y ganarse un lugar en el once inicial.

La directiva del Middlesbrough se enfrenta a una decisión difícil: vender al jugador ahora y obtener un buen beneficio, o mantenerlo una temporada más para luchar por el ascenso. Si Hackney se queda, seguirá desempeñando un papel central como el "metrónomo" del equipo.

En conclusión, el próximo mercado de verano definirá el destino de Hayden Hackney. Aunque el atractivo de un gigante como el Manchester United es fuerte, clubes como el Everton podrían ser más beneficiosos para el desarrollo del futbolista.