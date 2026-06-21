Hayden Hackney en el radar del Manchester United: expertos advierten sobre el traspaso

·124·Deportes
Hayden Hackney en el radar del Manchester United: expertos advierten sobre el traspaso

Los rumores de traspaso en torno a Hayden Hackney, centrocampista del Middlesbrough inglés, se han intensificado. El jugador de 23 años ha despertado el serio interés de gigantes de la Premier League como el Manchester United, Everton y Tottenham. Sin embargo, expertos del sector advierten que una elección incorrecta podría perjudicar gravemente la carrera del joven talento. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Brian Deane, exinternacional inglés, aconsejó al jugador priorizar los minutos de juego sobre los aspectos financieros. En su opinión, para Hayden Hackney, quien es titular habitual en el Middlesbrough, quedar relegado al banquillo de un club grande significaría detener su evolución.

¿Un paso arriesgado para su carrera?

La temporada pasada, el Middlesbrough perdió la oportunidad de ascender a la máxima categoría tras caer ante el Hull City en los play-offs. A pesar de ello, Hackney fue reconocido como una de las estrellas más brillantes del Championship. Según Goal.com, al contrato actual del jugador le queda un año, lo que intensifica la competencia en el mercado de fichajes.

Brian Deane afirmó en una entrevista con Ticombo: "Es una situación muy compleja. Es joven y es natural que quiera dar el siguiente paso. Pero debe ser muy cuidadoso con el club al que se una. Si elige el equipo equivocado, no tendrá el tiempo de juego necesario y esto frenará su crecimiento".

En la opción del Manchester United existe un factor particular. La leyenda del club y actual entrenador del Middlesbrough, Michael Carrick, es uno de los principales impulsores de este traspaso. Carrick ha trabajado con Hackney durante tres temporadas y, valorando positivamente su potencial, cree que el jugador puede reforzar el centro del campo de los "Red Devils".

Everton — la opción de la estabilidad

Al mismo tiempo, los expertos consideran que la opción del Everton es el camino más adecuado para Hayden Hackney. El club de Merseyside se caracteriza por dar más oportunidades a los jóvenes y poseer un entorno estable. Aquí, el jugador podría adaptarse más fácilmente al ritmo de la Premier League y ganarse un lugar en el once inicial.

La directiva del Middlesbrough se enfrenta a una decisión difícil: vender al jugador ahora y obtener un buen beneficio, o mantenerlo una temporada más para luchar por el ascenso. Si Hackney se queda, seguirá desempeñando un papel central como el "metrónomo" del equipo.

En conclusión, el próximo mercado de verano definirá el destino de Hayden Hackney. Aunque el atractivo de un gigante como el Manchester United es fuerte, clubes como el Everton podrían ser más beneficiosos para el desarrollo del futbolista.

Manchester UnitedEvertonHayden HackneyTraspasoPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipoHoy, 18:19Jude Bellingham y Harry Kane: los nuevos líderes de InglaterraJude Bellingham y Harry Kane: los nuevos líderes de InglaterraHoy, 18:17Abduqodir Husanov entre los tres jugadores más rápidos del torneoAbduqodir Husanov entre los tres jugadores más rápidos del torneoHoy, 18:09Lamine Yamal sucede a Lionel Messi: el entrenador de Arabia Saudita lo elogiaLamine Yamal sucede a Lionel Messi: el entrenador de Arabia Saudita lo elogiaHoy, 17:33Gavi sobre las críticas: «Portugal fue criticado la mitad que nosotros»Gavi sobre las críticas: «Portugal fue criticado la mitad que nosotros»Hoy, 17:08Reece James lamenta profundamente la salida de Marc Cucurella al Real MadridReece James lamenta profundamente la salida de Marc Cucurella al Real MadridHoy, 16:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?