Xavi sobre Lionel Messi: «Es el Michael Jordan del fútbol»

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Xavi sobre Lionel Messi: «Es el Michael Jordan del fútbol»

El exentrenador y legendario centrocampista del FC Barcelona, Xavi, ha expresado nuevamente su admiración por su antiguo compañero Lionel Messi. El hat-trick de la estrella argentina contra Argelia en el marco del Mundial 2026 ha dejado boquiabierto al mundo del fútbol. Con este resultado, Messi bate el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con The Athletic, Xavi reconoció especialmente la longevidad de Messi. Según sus palabras, Lionel está al mismo nivel que la leyenda del baloncesto Michael Jordan en cuanto a su lugar en el deporte. «Me gusta llamarlo el Michael Jordan del fútbol. No hay nadie que se le iguale. Al mantener el nivel más alto durante 20 años, ha superado a todos sus predecesores», afirma Xavi.

Mentalidad ganadora y estado físico

A pesar de tener 38 años, los instintos que el delantero del Inter Miami muestra en el campo y su sed de victoria siguen sorprendiendo a los especialistas. Xavi considera que la incapacidad de Messi para tolerar la derrota es el secreto de su éxito. En su opinión, el cuerpo de Leo parece haber sido creado específicamente para el fútbol y sus capacidades físicas siguen estando en el nivel más alto.

«Después del partido contra Argelia le envié un mensaje a Leo. Le dije que lo que había hecho era simplemente una broma, que solo se puede reír viendo su juego. ¡Es una auténtica locura! Pero es Leo. Siempre aparece en el momento preciso. Para mí, es un jugador inigualable y a un nivel casi fuera de las capacidades humanas», añadió la leyenda del FC Barcelona.

La capacidad de lectura del campo

Xavi también se detuvo en la capacidad intelectual de Messi durante el juego. Explicó que Leo funciona como un «escáner» en el campo. Messi a menudo se mueve lentamente o simplemente camina, pero es precisamente en ese momento cuando estudia los huecos en la defensa rival y la posición de los pivotes.

«Su primer gol contra Argelia fue en puro estilo Messi. Cuando Rodrigo De Paul levantó la cabeza, Leo ya estaba en el punto más conveniente. Miró a su alrededor tres veces antes de recibir el balón. Ese es uno de sus secretos: evalúa constantemente la situación y lo dibuja todo en su mente. Su comprensión del fútbol está en la cima», concluyó Xavi.

Actualmente, Lionel Messi avanza con paso firme con la selección de Argentina en el camino a defender su título mundial. Cada uno de sus partidos y goles parece poner fin a los debates sobre el estatus de «el más grande de todos los tiempos» (GOAT) en la historia del fútbol.

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Nodirbek Razzokov
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