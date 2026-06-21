Gareth Bale: La misión principal de Mourinho en el Real Madrid será gestionar el ego de las estrellas

La antigua estrella del Real Madrid, Gareth Bale, compartió su opinión sobre los desafíos más urgentes que enfrentará José Mourinho a su regreso al equipo. Según la leyenda galesa, en un club tan prestigioso, mantener el equilibrio entre las grandes estrellas del vestuario es más importante para el entrenador que las instrucciones tácticas. Este asunto cobra especial relevancia ahora que la plantilla cuenta con jugadores de nivel mundial como Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Jude Bellingham. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Bale destacó las particularidades de dirigir equipos del nivel del Real Madrid. En su opinión, en el «Club Blanco» no hace falta enseñar a los jugadores cómo jugar, sino unir sus caracteres en favor de los intereses del equipo. «Ahí reside la mayor ventaja de Mourinho: sabe muy bien cómo trabajar con estrellas en clubes grandes y cómo gestionar sus egos», afirma el exfutbolista.

El estilo particular del Special One

Aunque José Mourinho es conocido por su estilo estricto y a veces conflictivo, Bale considera que se trata de una estrategia calculada para obtener el máximo rendimiento de los jugadores. Recordando su etapa en el Tottenham bajo el mando de Mourinho, el extremo galés subrayó que el entrenador sabe encontrar un enfoque individual para cada jugador. A veces «empuja» al jugador criticándolo a través de la prensa y, en otras ocasiones, recupera su confianza brindándole apoyo.

Según Bale, Mourinho conoce desde dentro el entorno del Real Madrid y la dinámica interna del club. Esta experiencia le será sin duda útil para cohesionar la nueva plantilla de los «Galácticos». El objetivo principal del técnico es asegurar que ninguna de las estrellas en el campo se sienta el protagonista absoluto, sino que trabajen para la victoria colectiva.

Los problemas del fútbol moderno

Durante la entrevista, Gareth Bale no ocultó su preocupación por la dirección en la que evoluciona el fútbol moderno. Según él, en los últimos cinco años el fútbol se ha vuelto excesivamente dependiente de la táctica, lo que afecta negativamente al aspecto entretenido del juego. El fútbol ahora recuerda más a una partida de ajedrez que a los contraataques rápidos del baloncesto.

Bale explicó la disminución de la habilidad individual y la creatividad entre las nuevas generaciones de la siguiente manera:

Los entrenadores no permiten que los jugadores se muevan libremente en el campo;

Los sistemas tácticos rígidos están sustituyendo al regate y a las decisiones inesperadas;

El ritmo general y el espectáculo del juego están disminuyendo.

A pesar de ello, el exdelantero galés reconoció que aún existen algunos jugadores capaces de emocionar a la afición. Entre ellos, destacó especialmente a Kylian Mbappe, Vinicius Junior y a la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal. Para Bale, precisamente estos jugadores necesitan libertad para mostrar sus mejores cualidades bajo el mando de entrenadores experimentados como Mourinho.