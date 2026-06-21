Francisco Conceição: Nadie está obligado a darle el balón a Ronaldo en la selección de Portugal

El extremo de la selección de Portugal y del club italiano Juventus, Francisco Conceição, compartió su opinión sobre el ambiente interno del equipo y los comentarios en torno al legendario delantero Cristiano Ronaldo. El futbolista destacó que los miembros del equipo no dependen de una sola estrella en el campo y toman decisiones según la situación durante el juego. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la rueda de prensa previa al próximo partido importante de la Copa del Mundo, Conceição reconoció la importancia de Ronaldo para el equipo, subrayando que está al mismo nivel que los demás jugadores. Según Goal.com, el extremo afirmó abiertamente que no existe ninguna obligación de entregar el balón únicamente a Ronaldo.

Juego colectivo y liderazgo

"Creo que nadie iguala a Cristiano Ronaldo en cuanto a marcar goles. Sin embargo, no nos sentimos obligados a pasarle el balón. Siempre paso el balón al compañero que esté en la posición más favorable. Él también está aquí para ayudar al equipo, al igual que los demás jugadores", dijo Francisco Conceição.

Asimismo, señaló que la pasión del delantero de 39 años en los entrenamientos es un ejemplo para los jóvenes. El hecho de que Ronaldo aborde cada entrenamiento como si fuera el último partido de su carrera impacta positivamente en la motivación general del grupo. Para Conceição, si una leyenda que ha logrado tanto sigue actuando con esa hambre, los demás jugadores deben trabajar aún más.

Críticas y próximos rivales

La selección de Portugal fue blanco de críticas tras empatar 1-1 en el primer partido contra la RD Congo. En ese encuentro, Ronaldo solo tocó el balón 25 veces, lo que generó diversas discusiones entre el público sobre su estado actual. El centrocampista del PSG, Joao Neves, también había mencionado anteriormente que Cristiano es ahora un miembro más del equipo.

Ahora, los pupilos de Roberto Martínez se enfrentarán a la selección de Uzbekistán en la segunda jornada de la fase de grupos. Este encuentro es decisivo para que los portugueses aseguren su pase a los play-offs. Tras el inicio fallido contra Congo, el equipo busca demostrar su verdadero poder a sus aficionados.

El último partido de Portugal en el grupo será el 28 de junio contra Colombia. Por ahora, el equipo centra toda su atención en el duelo contra Uzbekistán y planea ganar mediante un fútbol colectivo sin cambiar su estilo.