Frenkie de Jong sobre Lionel Messi: «Es simplemente el jugador perfecto»

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Frenkie de Jong sobre Lionel Messi: «Es simplemente el jugador perfecto»

Frenkie de Jong, centrocampista de la selección de Países Bajos y del FC Barcelona, compartió sus sinceras reflexiones sobre su antiguo compañero Lionel Messi. El futbolista afirmó que considera a la leyenda argentina como el jugador más completo del mundo y que jugar junto a él ha sido el evento más memorable de su carrera. Así lo informa Goal.com.

Actualmente participando en competiciones internacionales con su selección, De Jong confesó en una entrevista con Goal.com que creció viendo los partidos del FC Barcelona. Especialmente, la dominación del equipo en la era de Pep Guardiola y las actuaciones mágicas de Lionel Messi fueron la principal fuente de inspiración para el joven Frenkie.

« Para mí, Lionel Messi es simplemente el jugador perfecto. Es un jugador de un nivel y un estilo totalmente diferentes a los míos, pero siempre he observado sus movimientos más que los de cualquier otro. Crecí disfrutando de los partidos del Barcelona de Guardiola. Para mí, jugar más tarde en el mismo equipo que las estrellas que admiraba como aficionado ha sido muy valioso», dice el centrocampista.

Pasión y responsabilidad por el fútbol

Frenkie de Jong también habló sobre la presión y la responsabilidad en el fútbol profesional. Según sus palabras, el fútbol no es solo una profesión, sino que sigue siendo su actividad favorita. Dijo que la alegría que siente al entrar al campo es casi la misma que sentía cuando jugaba al balón en la calle con sus amigos en la infancia.

«Aunque ahora sea mi trabajo, el fútbol sigue siendo mi pasatiempo favorito. Disfruto tanto del juego que me sumerjo completamente en el proceso. Por supuesto, a diferencia de jugar con amigos, aquí hay una gran responsabilidad y una lucha por el resultado, pero la emoción al entrar al campo no cambia», añadió.

El sueño del Mundial

Durante la entrevista, también se habló de los objetivos de la selección de Países Bajos. Después de que la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, ganara la Copa del Mundo 2022, De Jong también sueña con alcanzar esa cima con su país. En su opinión, la plantilla actual de Países Bajos es capaz de luchar por los objetivos más altos.

«Todo futbolista sueña con ser campeón del mundo y yo no soy la excepción. He imaginado estos momentos muchas veces. Ganar un gran torneo con la selección nacional, especialmente el Mundial, es el punto más alto en la carrera de un futbolista. Nuestro objetivo es claro y confío en que nuestro equipo puede lograr esta tarea», concluyó De Jong.

Cabe recordar que Frenkie de Jong llegó al FC Barcelona procedente del Ajax en 2019 y jugó junto a Lionel Messi durante dos temporadas antes de que este último se marchara al PSG.

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